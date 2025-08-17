中國主辦拆散百合CP！Ling高調緊牽Orm 粉絲讚太霸氣

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中國社群龍頭「微博」昨天（16日）舉行文化之夜，邀請不少泰星共襄盛舉，只是中國頻傳打壓LGBTQ族群、逮捕寫BL小說的作家，邀請的泰星卻又是以BL、GL為題材走紅的明星，其中一對超夯的百合CP「LingOrm」就被主辦要求不准牽手，引發熱議。

LingOrm一起出席中國微博之夜，讓許多中國粉絲相當開心。（翻攝自X）

2025微博文化之夜與會的包括「BKPP」、「LingOrm」等重量級泰星，前者因合作《以你的心詮釋我的愛》、《冥婚鬧泰大》深受歡迎，今年還在曼谷盛大舉行3天的婚禮演唱會，Billkin還為PP Krit送上鑽戒，全泰國人都知道BKPP是天造地設的一對。後者則因為合作《我們的秘密》大受歡迎，是泰劇的「百合天花板」，去年11月首次來台，千名粉絲擠爆桃園機場，且全都乖乖守秩序，讓雙姝留下難忘的印象。不過，LingOrm今年因為涉及中資爭議，6月在台的見面會因此取消。

中國微博之夜的工作人員，在台下對LingOrm比出X，示意兩人分開。（翻攝自X）

網路上瘋傳，在LingOrm於微博之夜的背板拍完照，兩人牽起手要步離紅毯時，台下的工作人員竟然揮手示意要兩人分開，還比出X的手勢。不過Ling完全不甩工作人員的指示，直接拉著Orm往前走，手全程也都沒有放開，粉絲也大讚：「還好Ling霸氣，牽著Orm的手高調走出去。」網友也吐槽微博之夜，「請GL女星還怕他們牽手，不就像請歌手來卻不准他們開口一樣荒謬！」

Ling無視中國微博之夜工作人員的指示，直接牽著Orm離開現場。（翻攝自X）

網友發現，Orm在台下還親Ling，讓粉絲陷入瘋狂。（翻攝自X）

除了不准牽手之外，眼尖網友還發現，原來她們的座位竟沒有安排在一起，讓人一頭霧水，不過感情深厚的LingOrm還是偷偷在場內換座位，Orm甚至在台下親了Ling一下，此舉想必讓粉絲激動尖叫、主辦急得跳腳。

