娛樂 電視

（專訪）尹昭德揭軍官父鐵血教育！軍校才讀4天哭求退學 爸爸一句話讓他淚崩

〔記者蕭方綺／專訪〕尹昭德在台視八點檔《寶島西米樂》是嚴父，戲外他爸爸是中校退伍，秉持著軍人一貫精神，對孩子也是一個口令、一個動作的軍事教育，他苦笑說：「難怪我演嚴父都得心應手，畢竟生活題材很豐富。」認為爸爸嚴厲教育雖讓他充滿壓力，但也成為他現在詮釋嚴父角色的重要養分。

尹昭德從小接受父親的軍事教育。（記者陳奕全攝）尹昭德從小接受父親的軍事教育。（記者陳奕全攝）

他提到父親教育的規矩不少，不僅要求家中物品必須擺放定位、上學不能遲到、功課要保持在前段，人品更不能有偏差，甚至要孩子絕對服從命令。尹昭德回憶，小學時他最愛跟眷村的朋友打籃球，「那時候很單純，可以打一整天，下雨也照打，常常打到睡覺時腳抽筋。」

然而父親無法理解，「球怎麼能打一整天？」懷疑他其實和壞朋友鬼混。於是把他叫到面前，拿出一張紙，在中間畫上一條線，再用寓言故事告誡他：「如果交到壞朋友，就會從這條線右邊掉下懸崖。」還威嚇他不准說謊。

尹昭德少年時期模樣堪稱校草。（尹昭德提供）尹昭德少年時期模樣堪稱校草。（尹昭德提供）

還有一次，尹昭德去游泳，回到家後，弟弟突然告訴他：「爸爸叫你去部隊找他，好像很生氣。」這讓他既不解又慌張，立刻直奔部隊辦公室。沒想到爸爸一言不發，只讓他在旁邊瑟瑟發抖，接著竟拿起雞毛撣子邊打邊問：「知道做錯什麼嗎？」

年紀小的尹昭德其實完全不懂，只能扯著嗓子喊：「我錯了！我錯了！」最後趴在地上哭泣。沒多久，爸爸遞給他一瓶沙士，叫他回家喝。如今57歲的他回想，感慨地說：「那時候血氣方剛，根本不知道自己哪裡做錯，但也從不反抗。我想了快50年，才明白爸爸小時候曾在池塘溺水，他應該是因為擔心我的安危，才會這麼生氣。」

尹昭德滿周歲時，臉頰肉嘟嘟模樣很可愛。（尹昭德提供）尹昭德滿周歲時，臉頰肉嘟嘟模樣很可愛。（尹昭德提供）

然而他也透露自己有叛逆期，只是比其他人來得相對晚，一直到考大學時才爆發。因他高中到基隆求學，剛好聽到李國修、李立群和賴聲川的《那一夜，我們說相聲》，深深著迷，開始和同學一同寫相聲腳本，在聯誼或是學校活動上表演，也開始嚮往考表演相關科系。

尹昭德（右）長大後，花了很多時間和爸爸溝通，2人才講開彼此心結。（尹昭德提供）尹昭德（右）長大後，花了很多時間和爸爸溝通，2人才講開彼此心結。（尹昭德提供）

後來他同時考上陸軍官校和北藝大戲劇系，一開始被爸爸喝斥：「念什麼戲劇？畢業會給飯吃嗎？軍校畢業就是中尉軍官！」被逼著去陸軍官校上了4天課，最後哭著哀求爸爸讓他退學，才如願念戲劇系。

尹昭德曾被逼著去陸軍官校上課。（記者陳奕全攝）尹昭德曾被逼著去陸軍官校上課。（記者陳奕全攝）

但他透露戲劇系大一下，爸爸到台北送生活費給他，卻問：「要不要準備再考大學？幫你報名。」聽到他回「沒打算重考」後，沉默許久，才幽幽說：「以前沒看你笑過，現在你看起來在學校滿開心，那就繼續念吧！」讓尹昭德喜極而泣，為了回報爸爸，他大學成績都維持前三名，還保送研究所。

