娛樂 電視

陳珮騏被迷姦騙上床！竟是媽媽推火坑 崩潰吐露煎熬過程

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳珮騏在三立新八點台劇《百味人生》中，自幼在母親岳虹嚴苛的掌控下長大，以為自己擁有母愛，卻不知一直只是母親手中的棋子，成為母親權勢遊戲裡的犧牲品。戲中，岳虹為了利益利用女兒，第二集就會埋下震撼彈，陳珮騏因被迷姦，人生徹底崩塌，一夕之間，她成了母親事業的犧牲品，尊嚴、自由、愛情，全都被犧牲，狠狠揭露了權力、親情與慾望交織的黑暗真相。

陳珮騏（左）在《百味人生》遭媽媽推入火坑失身。（三立提供）陳珮騏（左）在《百味人生》遭媽媽推入火坑失身。（三立提供）

陳珮騏表示，拍攝被欺凌的劇時，雖然沒有拍到極端入骨的程度，但透過演員的對話與細膩表情，觀眾仍能清楚感受到剛剛發生了什麼，以及接下來可能的發展。她感謝對手前輩演員的專業與紳士風範，讓她在拍攝過程中感到安心且放鬆，但相信觀眾透過這場戲，能深刻理解蕭紅雪所經歷的痛苦與掙扎。

談及角色遭母親「迫害」的經歷，陳珮騏感慨每個家庭的組合和成長環境不同，但若連家裡都無法感到安心，就不應畏懼家人的眼光，也不要因怕被說多疑而忽略自我保護。

陳珮騏在《百味人生》因失身感到徬徨無措。（三立提供）陳珮騏在《百味人生》因失身感到徬徨無措。（三立提供）

她強調「鎖好門」是一種對自己安全的保障，也是讓自己能安心休息的權利；在外則應遠離令自己不安的環境與人際應酬。

陳珮騏（右）在《百味人生》和謝承均有感情戲。（三立提供）陳珮騏（右）在《百味人生》和謝承均有感情戲。（三立提供）

她認為，現代女性勇於展現身體美與自我風格非常值得肯定，但同時必須懂得保護自己。任何人將女性的穿著解讀為引誘或過錯，都是錯誤的觀念；女性的勇敢與表現不該成為受害的理由。

陳珮騏認為，錯誤永遠不在女性，而是加害者。遇到此類事件時，她會鼓勵保留證據、依法報案、採檢必要資料，但不會強行告訴受害者要「勇敢」或「加油」。

