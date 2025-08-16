晴時多雲

娛樂 最新消息

金曲催促挨轟！張清芳被江蕙虧闖禍精 宣布：我再也不會頒獎了

江蕙與好友張清芳在演唱會驚喜合體。（寬宏藝術提供）江蕙與好友張清芳在演唱會驚喜合體。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕國寶級天后「二姐」江蕙今晚在高雄巨蛋開唱，驚喜邀來歌壇東方不敗張清芳擔任嘉賓互動，張清芳緩緩從觀眾席走上舞台，二姐忍不住催促：「時間很趕、很晚了，走快點啦！」一來一往的互動，逗得全場笑聲不斷。

尷尬的是，其實今年張清芳在金曲獎頒獎典禮，才因為催促金曲歌王呂士軒上台挨轟，江蕙幽默介紹好友談到：「很調皮，很愛闖禍，她沒事就會傳簡訊跟我說：『要唱好哦！』」隨後也幫忙緩頰。

江蕙心疼地說：「她上次在金曲獎叫人家走快點，其實她啊，就是一個心直口快的女人，不了解她的人會認為她怎麼這樣講，但她其實很疼惜後輩，換妳用跑的了吼。」張清芳聽了也自虧：「我又不像我學姐一樣，其實我對小巨蛋的台子有點害怕，上個月叫人家走快點就被誤會，所以剛剛用跑的。」

沒想到張清芳突然上舞台上宣布：「我今天就在這個舞台宣告，其實再也不會頒獎了，要去唱歌可以！」笑說9年前也是被安排頒最後一個獎，「我跟工作人員都很好，我那時覺得大家好累哦，快12點了，所以大家快點嘛。」張清芳最後又追問江蕙，是不是為了虧她金曲獎的事才請她上台，讓江蕙聽了趕緊解釋：「我就是這個意思啊，我是在幫妳洗白耶小姐。」兩大天后互虧展現交情。

