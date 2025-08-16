許路兒50歲了！許維恩4姊弟合照曝光 網驚：全家顏值逆天

許路兒歡慶50歲。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕許路兒昨（15日）迎來50歲生日，在社群發文感謝家人滿滿的愛，她透露前一天與宇宙對話時大哭一場，正式揮別49歲，釋放情緒後反而更自在。最吸睛的是，50歲的許路兒依舊皮膚緊緻、身材纖細，完全看不出歲月痕跡，粉絲驚呼「全家顏值逆天！」

許路兒分享，人生進入新階段後，「其實前一天跟宇宙說說話時大哭了一場，正式揮別了我的49歲...」她希望家人與身邊的人都能健康快樂、內心富足，並曬出全家慶生的溫馨合照。照片中，許路兒狀態凍齡，零贅肉的纖細身材與無瑕肌膚，讓人難以聯想到已經步入半百。

請繼續往下閱讀...

許湯姆（左起）、許維恩、許路兒以及許菲菲4姊弟慶生合影。（翻攝自臉書）

不僅如此，許路兒的2位妹妹許維恩、許菲菲，以及弟弟許湯姆一家都擁有高顏質，凍齡外表讓網友們在留言區瞬間刷爆，「全家人的都太誇張！」、「從30+看到50都如此美麗」、「美的人很多，但又美、又少女感、又有質感的極少」、「這才是真正的美魔女」、「時間在她身上停止了」，全被許路兒的逆齡魅力折服。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法