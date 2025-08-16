晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

許路兒50歲了！許維恩4姊弟合照曝光 網驚：全家顏值逆天

許路兒歡慶50歲。（翻攝自臉書）許路兒歡慶50歲。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕許路兒昨（15日）迎來50歲生日，在社群發文感謝家人滿滿的愛，她透露前一天與宇宙對話時大哭一場，正式揮別49歲，釋放情緒後反而更自在。最吸睛的是，50歲的許路兒依舊皮膚緊緻、身材纖細，完全看不出歲月痕跡，粉絲驚呼「全家顏值逆天！」

許路兒分享，人生進入新階段後，「其實前一天跟宇宙說說話時大哭了一場，正式揮別了我的49歲...」她希望家人與身邊的人都能健康快樂、內心富足，並曬出全家慶生的溫馨合照。照片中，許路兒狀態凍齡，零贅肉的纖細身材與無瑕肌膚，讓人難以聯想到已經步入半百。

許湯姆（左起）、許維恩、許路兒以及許菲菲4姊弟慶生合影。（翻攝自臉書）許湯姆（左起）、許維恩、許路兒以及許菲菲4姊弟慶生合影。（翻攝自臉書）

不僅如此，許路兒的2位妹妹許維恩、許菲菲，以及弟弟許湯姆一家都擁有高顏質，凍齡外表讓網友們在留言區瞬間刷爆，「全家人的都太誇張！」、「從30+看到50都如此美麗」、「美的人很多，但又美、又少女感、又有質感的極少」、「這才是真正的美魔女」、「時間在她身上停止了」，全被許路兒的逆齡魅力折服。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中