娛樂 最新消息

道奇聯名《鬼滅之刃》送限量帽 網路炒到一頂10萬日圓

球迷入場即可獲得道奇與《鬼滅之刃》聯名的帽子。（翻攝自X）球迷入場即可獲得道奇與《鬼滅之刃》聯名的帽子。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》席捲全球，美國大聯盟道奇隊也與《鬼滅之刃》合作，在台灣時間今天（16日）對上教士隊的比賽上，向全場4萬名觀眾發放印有《鬼滅之刃》圖案的限量棒球帽，結果一頂帽子立刻在二手網站「Mercari」上喊到10萬日圓（約台幣2萬），十分驚人。

道奇先前也曾與《航海王》合作。（翻攝自X）道奇先前也曾與《航海王》合作。（翻攝自X）

或許是與大谷翔平有關，道奇近年經常與日本動漫聯名，今年7月是《航海王》，今天則是與《鬼滅之刃》合作。根據日媒《Full-Count》報導，今天道奇球場正式開門的前一個小時，正門前就排起了300人的排隊人龍，不少人是衝著《鬼滅之刃》的帽子而來。這頂帽子上除了有象徵「洛杉磯道奇」的LA LOGO之外，上面還有炭治郎、Demon Slayer的圖案及黑綠相間格紋，頗有設計感，加上又是限量，難怪會造成瘋搶。網友對此也議論紛紛，「這麼快就有人轉賣了嗎…」、「天啊竟然賣到10萬日圓！真的有人要買嗎？」

道奇與《鬼滅之刃》合作，還請來炭治郎開球。（翻攝自X）道奇與《鬼滅之刃》合作，還請來炭治郎開球。（翻攝自X）

