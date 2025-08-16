晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

欠百萬債務還向粉絲借錢？ 張若凡曝私生女身分 不忍回應了

張若凡遭爆欠百萬債務還向粉絲借錢。（資料照，索尼提供）張若凡遭爆欠百萬債務還向粉絲借錢。（資料照，索尼提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕近來遭爆積欠百萬債務，甚至向女粉絲借錢而陷入爭議的歌手張若凡，沉默多時今晚首度發聲。她不僅坦承財務困境，也首度公開坎坷身世，透露自己是父親在外的私生女，感謝母親無私養育。

張若凡表示，疫情前收入穩定，甚至能替家裡支付貸款與開銷，當時花錢大方，常以請客展現自信。

然而疫情重創工作，她因為收入不穩仍背負家計，加上母親憂鬱、祖母病況與家庭貸款壓力，讓她一度超出能力負擔。

談到身世，張若凡動情表示：「我媽是一個非常偉大的人。雖然我是爸爸在外面瞞著她和別人生下的小孩，她卻仍選擇接納、養育我，不計較血緣，無私照顧。」因此她更想證明自己有能力，過程中因自尊與不安全感，選擇隱藏困境，未及時溝通，導致朋友失望與誤解。

儘管未透露實際債務數字，張若凡強調，未來會更誠實面對現況與能力界線，「我還是會為我愛的人付出，但會更誠實。謝謝一路以來支持與幫助我的人。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中