欠百萬債務還向粉絲借錢？ 張若凡曝私生女身分 不忍回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕近來遭爆積欠百萬債務，甚至向女粉絲借錢而陷入爭議的歌手張若凡，沉默多時今晚首度發聲。她不僅坦承財務困境，也首度公開坎坷身世，透露自己是父親在外的私生女，感謝母親無私養育。

張若凡表示，疫情前收入穩定，甚至能替家裡支付貸款與開銷，當時花錢大方，常以請客展現自信。

然而疫情重創工作，她因為收入不穩仍背負家計，加上母親憂鬱、祖母病況與家庭貸款壓力，讓她一度超出能力負擔。

談到身世，張若凡動情表示：「我媽是一個非常偉大的人。雖然我是爸爸在外面瞞著她和別人生下的小孩，她卻仍選擇接納、養育我，不計較血緣，無私照顧。」因此她更想證明自己有能力，過程中因自尊與不安全感，選擇隱藏困境，未及時溝通，導致朋友失望與誤解。

儘管未透露實際債務數字，張若凡強調，未來會更誠實面對現況與能力界線，「我還是會為我愛的人付出，但會更誠實。謝謝一路以來支持與幫助我的人。」

