晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃安瞎扯「福州沒民進黨真棒」 網酸：舔共立願還有用嗎？

舔共藝人黃安。（翻攝自微博）舔共藝人黃安。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕舔共藝人黃安長年旅居中國，今（16）日再度在微博分享生活近況。他貼出一張住處照片，表示自己在台灣沒有房產，目前以租屋為主，強調無論身在何處，他都會在家裡布置一個小角落，作為讀書與寫作的空間，陪伴自己與大量書籍度過日常。

黃安特別提及未來規劃，透露自己將在中國福州養老，因生活氛圍與台灣極為相似，但沒有民進黨，這點太讚」此番言論立即在網路掀起討論，不少人諷刺他，「只敢嫌台灣卻還掛念著台灣的健保」、「搬去福州就別再回來了！快走不送」。

黃安發文說自己在台灣沒有房子。（翻攝自微博）黃安發文說自己在台灣沒有房子。（翻攝自微博）

此外，他也在貼文中談到對人生的新體悟，表示已經許下願心，要專注於佛法修行，「護持三寶、擔起如來家業」，不再追逐名利或沉溺於財色。雖然這只是單純的個人選擇，但仍被許多網友怒酸，直批「長年舔共立願還有用嗎？」「說得一副超脫，卻天天蹭台灣博眼球」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中