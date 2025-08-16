黃安瞎扯「福州沒民進黨真棒」 網酸：舔共立願還有用嗎？

舔共藝人黃安。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕舔共藝人黃安長年旅居中國，今（16）日再度在微博分享生活近況。他貼出一張住處照片，表示自己在台灣沒有房產，目前以租屋為主，強調無論身在何處，他都會在家裡布置一個小角落，作為讀書與寫作的空間，陪伴自己與大量書籍度過日常。

黃安特別提及未來規劃，透露自己將在中國福州養老，因生活氛圍與台灣極為相似，「但沒有民進黨，這點太讚」。此番言論立即在網路掀起討論，不少人諷刺他，「只敢嫌台灣卻還掛念著台灣的健保」、「搬去福州就別再回來了！快走不送」。

黃安發文說自己在台灣沒有房子。（翻攝自微博）

此外，他也在貼文中談到對人生的新體悟，表示已經許下願心，要專注於佛法修行，「護持三寶、擔起如來家業」，不再追逐名利或沉溺於財色。雖然這只是單純的個人選擇，但仍被許多網友怒酸，直批「長年舔共立願還有用嗎？」、「說得一副超脫，卻天天蹭台灣博眼球」。

