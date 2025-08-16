晴時多雲

娛樂 最新消息

譚艾珍再度反對「普發1萬」 無畏罵聲開腔揭內情

譚艾珍近期的一舉一動受到外界關注。（翻攝自臉書）譚艾珍近期的一舉一動受到外界關注。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕譚艾珍先前公開反對「普發1萬元」政策，引發部分網友攻擊，她今（16日）再度說明立場，強調自己反對的主要原因與政治無關，而是擔心詐騙集團趁機利用民眾急於領錢的心態設下陷阱，直言「詐騙永遠會密切結合時事」，呼籲大眾務必小心。

譚艾珍以「阿嬤」自稱表示，相關詐騙手法早在2個月前就開始出現，近期更明顯增加，她提到自己在台南推動的「巡迴防詐列車」雖已結束，但宣導不會停止，每天仍會學習並分享165反詐資訊，提醒民眾，「看見可疑連結與帳號，先停看聽、勿點擊、勿輸入個資或金流資料」，才能把詐騙「擋在錢包門外」。

面對部分網友的批評聲浪，譚艾珍直言不需要「機器人與酸民」來刷存在感，並點名常見詐騙樣態，包括「一頁式」假帳號導流、機器人帳號互養冒充真人，以及「真人酸民帳號」以轉分享圖片為主、言論怪異等，她也強調自己不會刪除留言，盼藉此提供大眾辨識機會，最後更祝福大家平安，並呼籲一起加入防詐宣導行列。

☆凡遇不明可疑電話，不論手機或市話，可撥打165研判是否為詐騙事件。☆

點圖放大header
點圖放大body

