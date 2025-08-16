周曉涵「渾圓UU」大解放 富國島曬辣照不甩導演緋聞
周曉涵因火辣身材被譽為「美胸女神」。（翻攝自IG）
葉姵妤／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕「美胸女神」周曉涵先前宣布結束長達10年的內衣代言，讓不少粉絲覺得可惜。近日，她在社群上曬出一系列度假美照，她與家人一同飛往越南富國島，在當地留下多張照片，畫面不只展現溫馨時刻，更大方秀出完美曲線，吸引大批網友按讚朝聖。
其中最吸睛的造型，是她身穿白襯衫解開鈕扣，內搭棕色內衣呼之欲出，下身搭配白色高腰短褲並以絲巾點綴，既清涼又充滿時尚感。她頭戴草編大帽，悠閒氛圍濃厚，卻又不失性感，讓粉絲直呼：「女神身材太犯規」。
周曉涵近日在IG上曬出多張富國島度假美照。（翻攝自IG）
雖然先前曾被拍到與《罪後真相》導演陳奕甫互動親密，還傳出過夜緋聞，但周曉涵已透過經紀人澄清僅是「有共同興趣的朋友」，否認戀愛關係。這次度假行曝光後，她全心享受家人陪伴與旅程樂趣，絲毫不受流言困擾。
周曉涵也不忘在社群與粉絲互動，幽默自嘲，「穿這樣會不會被教官抓去罰站？」網友紛紛湧入留言狂讚，「美貌依舊」、「身材好辣」、「能和家人一起出遊真的很幸福」，證明她的女神地位依然無可撼動。
