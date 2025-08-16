晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

詹仁雄失言？「VERA話題」突被消音 子弟兵節目組回應了

詹仁雄近日登上子弟兵U:NUS的Podcast節目《吐在巷口 TTSK》。（資料照，記者王文麟攝）詹仁雄近日登上子弟兵U:NUS的Podcast節目《吐在巷口 TTSK》。（資料照，記者王文麟攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕製作《原子少年》的資深製作人詹仁雄，近日登上子弟兵U:NUS的Podcast節目《吐在巷口 TTSK》，大聊台灣男團現況。當被問到若有機會投資，他最想全力支持哪一團時，他直言會選擇U:NUS與FEniX，並稱兩團在實力與表現上都有發展潛力。

然而話鋒一轉，主持人提到另一支中性男團VERA時，詹仁雄的一段回應卻被節目組「消音處理」。雖然內容未公開，但仍有網友根據嘴型推測，他疑似脫口而出「是個男團嗎？」、「你看得出來嗎？」等語，引發大量揣測與爭議。

VERA由Nelson（紀成澔）、藍弟（藍子桓）、廖學文、蔡朕、許孟維、巴比組成，已經發行兩張專輯，以中性風格闖出一片天，吸引不少粉絲力挺。然而團體風格也常遭酸民攻擊，這次詹仁雄疑似失言，更讓粉絲認為是「二度傷害」，要求他出面說明。

《吐在巷口 TTSK》節目方16日上午緊急透過IG發聲明滅火。（翻攝自IG）《吐在巷口 TTSK》節目方16日上午緊急透過IG發聲明滅火。（翻攝自IG）

對此，《吐在巷口 TTSK》節目方16日上午緊急透過IG發聲明滅火，強調未來會更加謹慎，並澄清：「從《原子少年》出來的成員們都視彼此為兄弟與夥伴，沒有任何利用話語去貶低別人的惡意。」節目組也為造成誤解表達遺憾。

《吐在巷口 TTSK》節目方16日上午緊急透過IG發聲明滅火。（翻攝自IG）《吐在巷口 TTSK》節目方16日上午緊急透過IG發聲明滅火。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中