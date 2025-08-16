詹仁雄失言？「VERA話題」突被消音 子弟兵節目組回應了

詹仁雄近日登上子弟兵U:NUS的Podcast節目《吐在巷口 TTSK》。（資料照，記者王文麟攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕製作《原子少年》的資深製作人詹仁雄，近日登上子弟兵U:NUS的Podcast節目《吐在巷口 TTSK》，大聊台灣男團現況。當被問到若有機會投資，他最想全力支持哪一團時，他直言會選擇U:NUS與FEniX，並稱兩團在實力與表現上都有發展潛力。

然而話鋒一轉，主持人提到另一支中性男團VERA時，詹仁雄的一段回應卻被節目組「消音處理」。雖然內容未公開，但仍有網友根據嘴型推測，他疑似脫口而出「是個男團嗎？」、「你看得出來嗎？」等語，引發大量揣測與爭議。

VERA由Nelson（紀成澔）、藍弟（藍子桓）、廖學文、蔡朕、許孟維、巴比組成，已經發行兩張專輯，以中性風格闖出一片天，吸引不少粉絲力挺。然而團體風格也常遭酸民攻擊，這次詹仁雄疑似失言，更讓粉絲認為是「二度傷害」，要求他出面說明。

《吐在巷口 TTSK》節目方16日上午緊急透過IG發聲明滅火。（翻攝自IG）

對此，《吐在巷口 TTSK》節目方16日上午緊急透過IG發聲明滅火，強調未來會更加謹慎，並澄清：「從《原子少年》出來的成員們都視彼此為兄弟與夥伴，沒有任何利用話語去貶低別人的惡意。」節目組也為造成誤解表達遺憾。

