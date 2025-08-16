王嘉爾驚傳食物中毒「緊急送醫」 簽售會臨時取消粉絲全嚇傻

王嘉爾驚傳食物中毒。（TEAM WANG提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國男團GOT7中國成員王嘉爾睽違3年在上月推出全新個人專輯《MAGICMAN 2》，原定今（16日）舉辦粉絲簽售會，卻因突發食物中毒臨時取消活動。對此，王嘉爾所屬經紀公司TEAM WANG records稍早發文致歉，並表示王嘉爾已在急診接受治療，現階段需要休息。

TEAM WANG records公告中寫道，「很抱歉通知大家，原定於今日的MUSIC KOREA Fan Sign活動將取消。王嘉爾先生昨日午夜因突發食物中毒被送往急診，目前正在接受妥善治療，需要休息恢復。」突如其來的狀況讓許多粉絲相當震驚，社群上湧入祝福留言，期盼王嘉爾早日康復。

王嘉爾所屬經紀公司TEAM WANG發布聲明。（翻攝自IG）

對於簽售會臨時喊卡，經紀公司TEAM WANG records強調，王嘉爾本人與團隊都理解粉絲的期待，惟健康必須優先，因此只能致上歉意，並承諾後續將重新安排新的簽售會時間，同時籌備相關補償方案，盡快給粉絲交代。

