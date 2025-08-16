晴時多雲

娛樂 最新消息

森田砸重金歐洲搶看BLACKPINK 丫頭幹大事洩心緒

森田首次踏上歐洲，以郵輪展開旅程。（快電商提供）森田首次踏上歐洲，以郵輪展開旅程。（快電商提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕網紅CEO森田趁著夏季放自己一場旅行假期，首次踏上歐洲，以郵輪展開旅程，從巴塞隆納啟航，沿途走訪法國馬賽、義大利熱那亞、那不勒斯、西西里墨西拿，再到馬耳他瓦萊塔。他被旅程中的美景深深打動，甚至還如願看到BLACKPINK演唱會。

對於這趟歐遊，森田表示：「每一站都像打開一幅歷史與藝術交織的畫卷，古老的街道、悠揚的語言、海風吹拂的港口，都讓我真切感受到歐洲獨特的人文底蘊。」

森田在巴黎追星看BLACKPINK演唱會。（快電商提供）森田在巴黎追星看BLACKPINK演唱會。（快電商提供）

除了海上之旅，森田還搭乘鐵路從巴黎到馬賽，更難忘的是在巴黎追星BLACKPINK演唱會。他興奮說：「第一次在歐洲追星，現場八萬多人一起應援，氣氛震撼到無法忘記。原以為她們要解散，沒想到能親眼見證她們的精彩演出！」

返台後森田立刻切換工作模式，宣布與國際運動時尚品牌合作，攜手快電商推出全台獨家配色 PUMA 9-T。這款以復古足球鞋型為基底的鞋款，搭配黑白經典配色。

森田、丫頭與陳雋希是事業好夥伴。（快電商提供）森田、丫頭與陳雋希是事業好夥伴。（快電商提供）

快電商共同創辦人「丫頭」詹子晴感謝品牌信任，「PUMA願意與快電商合作獨家款，代表肯定我們的銷售實力，也是重要的產品策略布局。」

快電商創辦人Vic陳雋希則指出：「運動與生活時尚已密不可分，這次的全網獨家合作，不僅帶來更差異化的選擇，也會透過社群互動與線下抽獎活動回饋支持者。」

邁入2025下半年，丫頭給自己定下任務：「要靜下心專注自我學習，少被外界資訊干擾，找回與自己對話的時間。」

