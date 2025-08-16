晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

i-dle竟與《RM》不合？ 小娟喊話薇娟：別再美下去了

i-dle小娟（左）和薇娟到《Running Man》中宣傳新專輯。（中天綜合台提供）i-dle小娟（左）和薇娟到《Running Man》中宣傳新專輯。（中天綜合台提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團「i-dle」成員小娟與薇娟近期到《Running Man》宣傳，薇娟是第二次上節目，上次發明讓池錫辰閉嘴的流行語「我不想聽」逗笑眾人，這次薇娟稱讚池錫辰穿著看起來很時髦，讓池錫辰相當開心，馬上問一旁的小娟他穿這件褲子好不好看？希望得到更多的認同，沒想到小娟冷靜地說「不是好看，是時髦」，池錫辰聽完無奈表示跟「i-dle」不合。

《Running Man》i-dle小娟聲音具有殺傷力，能把池錫辰氣到牙癢癢的。（中天綜合台提供）《Running Man》i-dle小娟聲音具有殺傷力，能把池錫辰氣到牙癢癢的。（中天綜合台提供）

節目中，小娟聽到池錫辰已經60歲，驚訝的對他說：「你60歲了？看起來真的很年輕，我以為你才55歲左右！」一旁的劉在錫則笑小娟聲音很有殺傷力，是讓人聽了會很不爽的那種，呆萌的崔丹尼爾卻問池錫辰那明年要辦壽宴嗎？池錫辰想趕緊結束這個話題，就故意問池睿恩有沒有幫自己爸爸辦過，沒想到小娟用她獨特的語調說，「我爸爸有辦過，是包下吃到飽餐廳」，池錫辰被小娟這番話氣到說不出話來。

進行遊戲任務時，藝人要用眨眼睛攻擊，收到眨眼的人立刻出局，首輪薇娟贏得勝利，當大家都在為失敗懊惱時，崔丹尼爾卻甜甜地說，「薇娟看著我眨眼的時候，心情瞬間變好」，輪到劉在錫眨眼時，梁世燦不舒服表示感覺很差，「像是被槍打到一樣」，哈哈更補充剛笑得正開心時，就看到一位門牙有點歪的人對他眨眼，劉在錫則笑著解釋，只會不自覺地對著笨笨的朋友做，不會對其他人做。

《Running Man》i-dle薇娟不喜歡跳舞，為了能吃上午餐直接喜歡上跳舞。（中天綜合台提供）《Running Man》i-dle薇娟不喜歡跳舞，為了能吃上午餐直接喜歡上跳舞。（中天綜合台提供）

當天午餐是烤牛肉大餐，薇娟因輸了任務，只能眼巴巴看著贏家吃，此時劉在錫提議進行K-pop隨機舞蹈，由他播放音樂，輸家只要上場跳舞，就可以吃一塊烤肉，薇娟受不了誘惑，聽到音樂直接跳了起來，身為贏家的小娟看到後很難過，因第一次看到薇娟為了吃那麼拚命，並哽咽說，「怎麼辦，薇娟姐不喜歡跳舞」。

《Running Man》i-dle薇娟（左）的美貌讓人忽視她其實是主唱，小娟也炫耀薇娟是美貌主唱。（中天綜合台提供）《Running Man》i-dle薇娟（左）的美貌讓人忽視她其實是主唱，小娟也炫耀薇娟是美貌主唱。（中天綜合台提供）

劉在錫則納悶身為偶像團體成員，居然不喜歡跳舞？金鍾國也好奇問薇娟是靠美貌嗎？薇娟則回他「唱歌」，這答案讓劉在錫和金鍾國覺得驚訝，原來「i-dle」主唱是薇娟，小娟馬上開啟炫耀模式「薇娟是主唱，美貌主唱」，更表示薇娟是因為長得太漂亮，大家都忽略了她的專長，小娟更向薇娟喊話「別再美下去了」。《Running Man》明天（17日）在中天綜合台《Running Man》播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中