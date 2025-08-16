i-dle竟與《RM》不合？ 小娟喊話薇娟：別再美下去了

i-dle小娟（左）和薇娟到《Running Man》中宣傳新專輯。（中天綜合台提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團「i-dle」成員小娟與薇娟近期到《Running Man》宣傳，薇娟是第二次上節目，上次發明讓池錫辰閉嘴的流行語「我不想聽」逗笑眾人，這次薇娟稱讚池錫辰穿著看起來很時髦，讓池錫辰相當開心，馬上問一旁的小娟他穿這件褲子好不好看？希望得到更多的認同，沒想到小娟冷靜地說「不是好看，是時髦」，池錫辰聽完無奈表示跟「i-dle」不合。

《Running Man》i-dle小娟聲音具有殺傷力，能把池錫辰氣到牙癢癢的。（中天綜合台提供）

節目中，小娟聽到池錫辰已經60歲，驚訝的對他說：「你60歲了？看起來真的很年輕，我以為你才55歲左右！」一旁的劉在錫則笑小娟聲音很有殺傷力，是讓人聽了會很不爽的那種，呆萌的崔丹尼爾卻問池錫辰那明年要辦壽宴嗎？池錫辰想趕緊結束這個話題，就故意問池睿恩有沒有幫自己爸爸辦過，沒想到小娟用她獨特的語調說，「我爸爸有辦過，是包下吃到飽餐廳」，池錫辰被小娟這番話氣到說不出話來。

進行遊戲任務時，藝人要用眨眼睛攻擊，收到眨眼的人立刻出局，首輪薇娟贏得勝利，當大家都在為失敗懊惱時，崔丹尼爾卻甜甜地說，「薇娟看著我眨眼的時候，心情瞬間變好」，輪到劉在錫眨眼時，梁世燦不舒服表示感覺很差，「像是被槍打到一樣」，哈哈更補充剛笑得正開心時，就看到一位門牙有點歪的人對他眨眼，劉在錫則笑著解釋，只會不自覺地對著笨笨的朋友做，不會對其他人做。

《Running Man》i-dle薇娟不喜歡跳舞，為了能吃上午餐直接喜歡上跳舞。（中天綜合台提供）

當天午餐是烤牛肉大餐，薇娟因輸了任務，只能眼巴巴看著贏家吃，此時劉在錫提議進行K-pop隨機舞蹈，由他播放音樂，輸家只要上場跳舞，就可以吃一塊烤肉，薇娟受不了誘惑，聽到音樂直接跳了起來，身為贏家的小娟看到後很難過，因第一次看到薇娟為了吃那麼拚命，並哽咽說，「怎麼辦，薇娟姐不喜歡跳舞」。

《Running Man》i-dle薇娟（左）的美貌讓人忽視她其實是主唱，小娟也炫耀薇娟是美貌主唱。（中天綜合台提供）

劉在錫則納悶身為偶像團體成員，居然不喜歡跳舞？金鍾國也好奇問薇娟是靠美貌嗎？薇娟則回他「唱歌」，這答案讓劉在錫和金鍾國覺得驚訝，原來「i-dle」主唱是薇娟，小娟馬上開啟炫耀模式「薇娟是主唱，美貌主唱」，更表示薇娟是因為長得太漂亮，大家都忽略了她的專長，小娟更向薇娟喊話「別再美下去了」。《Running Man》明天（17日）在中天綜合台《Running Man》播出。

