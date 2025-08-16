文英阿姨再現！「焦點導演」三巨頭十部佳作登桃影

2025桃園電影節「焦點導演」聚焦台灣導演陳玉勳（左起）、義大利導演艾莉絲羅爾瓦雀，以及中國導演管虎。（桃園電影節提供）

〔記者許世穎／台北報導〕2025桃園電影節「焦點導演」精選國際影壇地位卓著，並且創作力驚人、持續推出新作的三位導演：台灣喜劇大師陳玉勳、中國第六代導演管虎，以及被視為下個坎城金棕櫚獎女性得主的義大利導演艾莉絲羅爾瓦雀，總計十部佳作齊聚桃園電影節。

陳玉勳執導、文英主演的喜劇經典《熱帶魚》，30週年數位修復版也將於桃園電影節放映。（桃園電影節提供）

以「勳式幽默」行走影壇的台灣導演陳玉勳，從1995年處女作《熱帶魚》起，屢屢以旺盛創造力令影迷驚嘆。今年正逢電影《熱帶魚》問世30周年，桃園電影節特別選映《熱帶魚》數位修復版，加上《健忘村》與《消失的情人節》一起向觀眾介紹這位喜劇奇才。

2025桃園電影節第二位焦點導演為「硬漢系」導演管虎，也是中國第六代導演代表人物之一。桃園電影節將選映他榮獲坎城影展「一種注目」單元最佳影片的《狗陣》、《八佰》，還有與金馬影帝黃渤合作的《殺生》與《鬥牛》兩部片。

導演艾莉絲羅爾瓦雀最新長片作品《盜墓奇美拉》2025桃園電影節登場。（桃園電影節提供）

2025桃園電影節焦點導演之三，將推介義大利當代最重要的女性導演艾莉絲羅爾瓦雀，選映她的「義大利三部曲」：2014年《蜂蜜之夏》、2018年《幸福的拉札洛》以及2023年《盜墓奇美拉》。

艾莉絲羅爾瓦雀的作品被譽為「最接近電影本質的創作」。《蜂蜜之夏》以女性特有的柔和語氣描述少女在信仰與家庭的雙重壓抑之下，獨自摸索自我覺醒的青春秘密心事，獲得第67屆坎城影展評審團大獎。

第12屆桃園電影節將於8月22日至9月4日，在中壢SBC星橋國際影城、桃園統領威秀影城，以及中壢光影電影館，展開為期14天接棒放映。本屆以「遇見」為主題，邀請觀眾一起走進關於命運、關係與轉折的影像旅程。2票券已於兩廳院OPENTIX啟售，更多影展活動詳情請鎖定桃園電影節官網，以及社群媒體專頁。

