娛樂 最新消息

說好要拍最後一部卻放棄 鬼才導演昆汀反駁臆測「我沒被嚇壞！」

昆汀塔倫提諾（右）和布萊德彼特原定合作他的最後一部作品。（美聯社）昆汀塔倫提諾（右）和布萊德彼特原定合作他的最後一部作品。（美聯社）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕鬼才導演昆汀塔倫提諾生涯原定拍攝10部電影長片就不再執導，他近日在《Church of Tarantino》Podcast的訪談中親自解釋，為何決定放棄執導原本計劃作為第10部，也是最後一部長片的《The Movie Critic》（影評人），更反擊那些對他有所臆測的評論，虧他們不懂裝懂。

昆汀表示，當他進入前置製作時，其實對於把寫下的劇本戲劇化並沒有很興奮，部分原因是，他在拍攝《從前，有個好萊塢》時已經練就了某種技能，「我們當時要克服『不用CGI的情況下，把洛杉磯變成1969年的好萊塢』的挑戰，我們必須要做出來，而且一開始也不確定能否成功…但《The Movie Critic》就沒有這樣的挑戰，我已經大致知道怎麼把洛杉磯變成一個更舊的時代。它和上一部電影太過相似了。」

他透露，《The Movie Critic》的時空背景設定在1977年，最初其實是以8集影集的形式開發，這個計畫他早在2022年就曾對外預告過。他也澄清，這部片的故事與《從前，有個好萊塢》沒有直接關聯，雖然外界一度傳聞它是該片的敘事續作。

不過這也因為「小布」布萊德彼特確定參與主演該作品，引發外界猜測他將再次飾演他在《從前，有個好萊塢》飾演的克里夫布斯。不過昆汀強調，兩部作品並沒有共用角色，但《The Movie Critic》是一部「精神上的續集」。此外，他也暗示如果哪天改變心意，仍有可能再回頭拍這部片，畢竟劇本已經完成。

昆汀表示，自己真的很喜歡《The Movie Critic》的故事，「但我當時給自己設下一個挑戰，『能不能把世界上最無聊的職業拍成一部有趣的電影？』誰會想看一部關於該死影評人的電視劇？誰會想看一部叫《The Movie Critic》的電影？這就是我的測試。如果我真的能把一個只是在看電影的人變得有趣，那就是一種成就。而我覺得自己做到了。」

不過，在放棄《The Movie Critic》後，昆汀隨即投入《克里夫布斯歷險記》（暫譯，The Adventures of Cliff Booth）的開發，這才是真正的《從前，有個好萊塢》續作。目前該片正在洛杉磯拍攝由Netflix製作、昆汀擔任編劇與製片，但導演則是大衛芬奇。與此同時，他也計劃2026年先在倫敦西區推出一齣舞台劇，之後再籌備第10部（也是被傳為最後一部）的電影。

對於外界臆測，昆汀也說：「聽到一些Podcast裡的業餘心理學家裝懂，對我的狀態大放厥詞，真的很誇張。他們說什麼：『天啊！天啊！塔倫提諾對自己的第10部電影好害怕，好擔心自己的電影遺產，他一定嚇壞了！他癱瘓了！』」塔倫提諾模仿那些臆測的口氣，然後直言：「我並沒有被嚇壞，相信我。」

點圖放大header
點圖放大body

