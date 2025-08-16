粿粿大阪放風！懶理婚變傳聞「開啟單身少女模式」

〔記者侯家瑜／台北報導〕粿粿與范姜彥豐近日傳出婚變，社群上已難見過往甜蜜閃照，讓外界紛紛揣測她的婚姻狀態。不過，她似乎把心思全轉往工作，日前隨《綜藝玩很大》錄影，與主持人吳宗憲、KID、坤達，以及夢幻「媽咪軍團」孫可芳、嚴正嵐、梁凱莉、林舒語、簡廷芮一同飛往日本大阪，展開一場徹底放鬆的「放風之旅」。

《綜藝玩很大》前進世界博覽會Tech World館。後排左起簡廷芮、粿粿、孫可芳、林舒語、嚴正嵐、梁凱莉，前排左起坤達、吳宗憲、KID。（綜藝玩很大提供）

憲哥笑說：「這團就是放風團，從機場開始大家的笑容就沒停過。」節目組特別安排眾人走訪大阪城，感受歷史古韻；再前進世界博覽會Tech World館，憲哥更親自帶領大家體驗最新科技，直呼「這是跨越新舊的特別體驗」。

媽媽們暫時拋下日常任務，全員火力全開，瞬間回到單身少女模式，吃喝玩樂樣樣不落。粿粿更自信喊話坤達：「我覺得我們會贏，很可能滿分！」展現超強戰鬥力。

左起坤達、簡廷芮、粿粿、林舒語。（綜藝玩很大提供）

不過另一邊，黃隊卻笑料百出。嚴正嵐、梁凱莉為尋找「4000」數字關卡徹底放空，憲哥忍不住吐槽：「你們有在玩嗎？」簡廷芮在畫畫關卡則完全崩潰，邊畫邊笑直喊「我不會畫！」，引得全場爆笑。至於梁凱莉更是「反骨」，在憲哥詢問是否要鎖定答案時竟大喊：「不鎖定！」全場瞬間笑翻。

粿粿（左一）信心滿滿地向坤達喊話（右一）。（綜藝玩很大提供）

節目最後，團隊一路玩到神戶，從北野異人館街、香草園逛到港灣人工島西公園，並大啖頂級A5神戶牛。最終優勝隊伍更享受豪華和食饗宴，為這場充滿笑聲與驚喜的日本放風之旅劃下最完美的句點。

