晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

粿粿大阪放風！懶理婚變傳聞「開啟單身少女模式」

〔記者侯家瑜／台北報導〕粿粿與范姜彥豐近日傳出婚變，社群上已難見過往甜蜜閃照，讓外界紛紛揣測她的婚姻狀態。不過，她似乎把心思全轉往工作，日前隨《綜藝玩很大》錄影，與主持人吳宗憲、KID、坤達，以及夢幻「媽咪軍團」孫可芳、嚴正嵐、梁凱莉、林舒語、簡廷芮一同飛往日本大阪，展開一場徹底放鬆的「放風之旅」。

《綜藝玩很大》前進世界博覽會Tech World館。後排左起簡廷芮、粿粿、孫可芳、林舒語、嚴正嵐、梁凱莉，前排左起坤達、吳宗憲、KID。（綜藝玩很大提供）《綜藝玩很大》前進世界博覽會Tech World館。後排左起簡廷芮、粿粿、孫可芳、林舒語、嚴正嵐、梁凱莉，前排左起坤達、吳宗憲、KID。（綜藝玩很大提供）

憲哥笑說：「這團就是放風團，從機場開始大家的笑容就沒停過。」節目組特別安排眾人走訪大阪城，感受歷史古韻；再前進世界博覽會Tech World館，憲哥更親自帶領大家體驗最新科技，直呼「這是跨越新舊的特別體驗」。

媽媽們暫時拋下日常任務，全員火力全開，瞬間回到單身少女模式，吃喝玩樂樣樣不落。粿粿更自信喊話坤達：「我覺得我們會贏，很可能滿分！」展現超強戰鬥力。

左起坤達、簡廷芮、粿粿、林舒語。（綜藝玩很大提供）左起坤達、簡廷芮、粿粿、林舒語。（綜藝玩很大提供）

不過另一邊，黃隊卻笑料百出。嚴正嵐、梁凱莉為尋找「4000」數字關卡徹底放空，憲哥忍不住吐槽：「你們有在玩嗎？」簡廷芮在畫畫關卡則完全崩潰，邊畫邊笑直喊「我不會畫！」，引得全場爆笑。至於梁凱莉更是「反骨」，在憲哥詢問是否要鎖定答案時竟大喊：「不鎖定！」全場瞬間笑翻。

粿粿（左一）信心滿滿地向坤達喊話（右一）。（綜藝玩很大提供）粿粿（左一）信心滿滿地向坤達喊話（右一）。（綜藝玩很大提供）

節目最後，團隊一路玩到神戶，從北野異人館街、香草園逛到港灣人工島西公園，並大啖頂級A5神戶牛。最終優勝隊伍更享受豪華和食饗宴，為這場充滿笑聲與驚喜的日本放風之旅劃下最完美的句點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中