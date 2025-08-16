大牙離婚後硬起來！直球嗆爆酸民「你有什麼毛病我就問」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大牙」周宜霈與小7歲羽球教練「阿廖師」廖勛威結婚5年，14日無預警宣布離婚，雙方強調和平退回朋友與家人關係，沒有第三者介入，也未爆發嚴重爭吵。突如其來的消息震驚各界，大牙面對外界給予關心或嘲諷，也逐一直球回應硬起來。

大牙硬起來火大嗆爆酸民。（翻攝自臉書）

針對網友嘲諷，大牙豪不客氣回嗆，「你的生活貧乏到要用言論自由來評斷別人的人生取得樂趣？你評斷我沒關係，但你評斷我的好朋友我蠻不爽的，順便告訴你，你很沒禮貌！」最後還不忘酸中帶祝福，「祝你生活事事順心感情順利朋友很多喔！」面對另一名網友譏笑，大牙也強硬反擊，「你有什麼毛病我就問？」展現率性又霸氣的一面。

除了回應酸民，面對「國師」唐綺陽在社群發問：「這幾天，想通了、或看清楚某人的？」大牙以舉手符號間接回應，引發外界聯想。而對於粉絲留言鼓勵：「未來的一切一定會越來越好！」大牙也樂觀回答「當然！」展現強大韌性。

