晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

大牙離婚後硬起來！直球嗆爆酸民「你有什麼毛病我就問」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大牙」周宜霈與小7歲羽球教練「阿廖師」廖勛威結婚5年，14日無預警宣布離婚，雙方強調和平退回朋友與家人關係，沒有第三者介入，也未爆發嚴重爭吵。突如其來的消息震驚各界，大牙面對外界給予關心或嘲諷，也逐一直球回應硬起來。

大牙硬起來火大嗆爆酸民。（翻攝自臉書）大牙硬起來火大嗆爆酸民。（翻攝自臉書）

針對網友嘲諷，大牙豪不客氣回嗆，「你的生活貧乏到要用言論自由來評斷別人的人生取得樂趣？你評斷我沒關係，但你評斷我的好朋友我蠻不爽的，順便告訴你，你很沒禮貌！」最後還不忘酸中帶祝福，「祝你生活事事順心感情順利朋友很多喔！」面對另一名網友譏笑，大牙也強硬反擊，「你有什麼毛病我就問？」展現率性又霸氣的一面。

除了回應酸民，面對「國師」唐綺陽在社群發問：「這幾天，想通了、或看清楚某人的？」大牙以舉手符號間接回應，引發外界聯想。而對於粉絲留言鼓勵「未來的一切一定會越來越好！」大牙也樂觀回答「當然！」展現強大韌性。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中