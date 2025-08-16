林逸欣新婚後火速上節目 PK「全球巨星」兄弟檔

〔記者侯家瑜／台北報導〕公視台語台益智節目《全家有智慧》新一季賽制全面升級，百萬獎金競爭更激烈。最新一集迎來兩大話題組合，一邊是月初才剛辦完婚禮的「音樂才女」林逸欣，她在婚禮上親自拉小提琴、溫馨畫面感動眾人，此次帶著音樂劇《腦內失控的iTunes》團隊上節目挑戰；另一邊則是「全球巨星」陳孟賢，與哥哥陳昭瑋、歌后翁鈺鈞及「泡菜公主」王星宇合體，替他的新專輯造勢，雙方正面交鋒，火花不斷。

林逸欣（右）月初剛辦完婚禮，這次帶朋友宣傳。（公視台語台提供）

陳孟賢一登場就被主持人阿松關心身形消瘦，他幽默回應：「上次沒拿到百萬獎金，整個人都瘦了，你們害我得了心病！」話一出笑翻全場。哥哥陳昭瑋更趁勢搞笑補槍：「只要講到錢，我們兄弟就特別團結。弟弟要是拿到百萬，萬一『不小心』出什麼意外，我就是繼承人！」兄弟檔一搭一唱，鬧得觀眾哈哈大笑。

請繼續往下閱讀...

音樂才女林逸欣（左4）帶隊比拚台語，對上「全球巨星」陳孟賢（右4）。（公視台語台提供）

兩兄弟過去常演歌仔戲，台語功力眾人皆知。比賽中一題問到「冰美式」的台語說法，陳孟賢馬上發揮「柯南精神」，聯想新馬常聽到的「咖啡烏 kopi O」，立刻答對，讓主持人林美秀直誇：「不錯呦！」他更自豪補一句：「不然怎麼會叫全球？」順勢替專輯《全球巨星》宣傳。

陳孟賢（右）自嘲上季參賽未能奪百萬，讓他整個人都瘦了。（公視台語台提供）

另一邊的林逸欣雖然外型文靜，但實力不容小覷。從小學習各種樂器的她，在音樂相關題目上表現亮眼。當被問到「月琴在傳統戲曲中屬於文場還是武場？」時，她毫不遲疑答對，幫隊伍拿下關鍵分數，再次證明「音樂才女」名副其實。

陳孟賢（左）與哥哥陳昭瑋有趣對話，笑翻現場。（公視台語台提供）

比賽高潮還有一題「台灣最早破百萬訂閱的YouTuber？」原本自信滿滿的陳孟賢卻一時卡關，差點脫口答「這群人」。幸好阿松暗示「有人說我跟他很像」，才讓他靈機一動答出「蔡阿嘎」，有驚無險追回分數。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法