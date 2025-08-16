Lisa與日本男神滾床「約定下輩子」 粉絲神回：LV三公子知道嗎？

Lisa與日本男神合作新歌《Dream》的MV。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕BLACKPINK成員Lisa最新單曲《Dream》的MV公開後，粉絲不只被唯美畫面吸引，更被片中與日本男神坂口健太郎的對白深深觸動。影片中，兩人一邊重溫戀愛中的甜蜜時光，一邊揭開愛而不得的心碎氛圍，讓人直呼「這對話太虐心了！」

其中最讓人印象深刻的橋段，是坂口健太郎用日文低聲說出：「我們已經結束了，雖然開始時那麼美好，但我什麼也做不到。」語氣充滿無力感。而Lisa則回問：「那你下輩子想成為什麼？」坂口隨即回應：「想成為能襯托妳的湖泊。」這段對白讓無數觀眾瞬間鼻酸。

坂口健太郎跟Lisa在合作MV中有許多親密戲碼，引起粉絲討論。（翻攝自IG）

MV裡除了有緊緊擁抱、互戴戒指等浪漫場面，兩人也展現輕鬆俏皮的一面，像是在床上依偎卻對著鏡頭做鬼臉，或是刷牙時坂口突然冒出一句韓文「好吃」，讓Lisa愣住後直接舔牙膏，展現出真實又反差萌的互動。這些細節不僅營造戀人氛圍，也讓觀眾感受到兩人自然的默契，開玩笑打趣：「LV三公子知道這件事嗎？」

Lisa跟坂口健太郎在MV合作中展現好默契。（翻攝自IG）

《Dream》以「愛與失去」為核心主題，Lisa在片中飾演與昔日戀人回憶交錯的角色，帶出深刻的情感層次。這首歌曲收錄於她今年2月推出的首張個人專輯《Alter Ego》，MV上線短短時間已累積數九百萬觀看，Lisa也在16日釋出幕後花絮照，再次掀起討論熱潮。

