黃西田亂改歌詞婉拒告白 白冰冰「氣到追打」笑翻全場

〔記者侯家瑜／台北報導〕《超級冰冰Show》本週以「百萬秀場絕代風華」為主題，邀請「不老歌王」黃西田和「第一名模」張瓊姿登台，重現華麗秀場氛圍。

黃西田與白冰冰互虧畫面逗趣。（民視提供）

黃西田中氣十足演唱〈小姐等誰人〉，白冰冰忽然靠近營造情侶互動，他急中生智竟亂改歌詞唱成「你若和我做朋友 阮也都不要」，氣得白冰冰當場追打笑喊：「怎麼可以這樣對我！」兩人舞台上脫稿演出笑翻全場。

請繼續往下閱讀...

張瓊姿難得一見帶來秀場經典大秀。（民視提供）

張瓊姿帶來〈親密愛人〉，展現昔日風華，與東諺阿玟同場大秀。楊哲穿上演唱會等級秀服演唱〈心所愛的人〉，霸氣服裝讓大家形容他像是馬來西亞拿督出巡。楊哲這次興奮又開心與秀場女神張瓊姿合作，兩人演唱〈小姐請你給我愛〉還單膝跪下讓她坐在大腿上，楊哲直呼沒「抱過女神」原來是這種感覺。

黃西田（左）與張瓊姿合影。（民視提供）

節目製作也大手筆，主持群與嘉賓皆換上豪華秀服。陽帆演唱〈揚帆〉震撼全場，白冰冰則以百萬和服詮釋〈まつのき小唄〉，觀眾聽得如痴如醉。

張瓊姿（左）與楊哲合唱，楊哲超開心與女神合作。（民視提供）

楊哲豪華秀服被形容像是馬來西亞拿督出巡。（民視提供）

人氣單元「超級孩子王」本週由林子瑜、林姵逸同台競演〈心情歌路〉，實力強到讓白冰冰、陽帆紅眼眶，郭忠祐與蔡家蓁更直說「幸好不用當評審」，激烈比拼令全場情緒高昂。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法