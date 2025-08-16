晴時多雲

娛樂 音樂

蔡佩軒加拿大籌備婚禮！驚爆身體出狀況找不到原因 取消閨蜜旅行

〔記者陽昕翰／台北報導〕蔡佩軒正在加拿大籌備婚禮，身體卻頻出狀況，雙眼接力長針眼，她苦笑說：「第一次長針眼真的很不習慣，左眼好不容易三週後才慢慢消退，結果右眼又接棒，內心真的蠻崩潰的。」後來醫生發現針眼太大，最後決定開刀處理，目前恢復良好。

蔡佩軒與未婚夫婚禮進入倒數，分享幸福氛圍。（可瑞思國際娛樂提供）蔡佩軒與未婚夫婚禮進入倒數，分享幸福氛圍。（可瑞思國際娛樂提供）

雖然作息規律、每天睡眠充足，蔡佩軒仍因爲壓力與免疫力下降而中招。她自嘲說：「如果婚禮當天還沒好，就乾脆戴墨鏡走紅毯，把婚禮 Dress Code 改成『墨鏡風』，搞不好會變成特色，也蠻浪漫的。」她為此多次就醫，但檢查後醫生仍找不出明確原因。

眼睛的不適讓蔡佩軒只能藉由藥物與禱告雙管齊下，希望婚禮當天能以最明亮有神的雙眼迎接賓客。原本計畫好與姊妹淘前往加拿大東部的單身女子旅行，也因針眼嚴重、影響舒適度而取消，「真的很對不起朋友們，但大家都很體諒。」

蔡佩軒婚禮進入倒數，創作《銀河系的你》唱出愛與永恆。（可瑞思國際娛樂提供）蔡佩軒婚禮進入倒數，創作《銀河系的你》唱出愛與永恆。（可瑞思國際娛樂提供）

忙於婚禮籌備的同時，蔡佩軒也推出全新創作《銀河系的你》，從詞曲到製作全由她一手包辦。她談到其中一句歌詞「燃燒自己，只為被銀河系的你想起」，坦言這句既浪漫又帶點心酸。她回憶年輕時對愛情總是全力以赴，細心灌溉每一段關係，期待能開花結果。

蔡佩軒與未婚夫在婚前一直是遠距離戀愛，他們找到維繫感情的「秘密武器」就是透過旅行。在日本、香港、泰國、英國等地，都留下兩人共同足跡。她說：「旅行中一定會遇到很多突如其來的變數，這也是我們磨合的重要時刻。」對許多情侶而言，遠距離與旅行都是感情考驗，但對他們來說卻成了加深默契的契機，「也因為經過這些過程，我們才更篤定要相伴一生。」

