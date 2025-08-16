賈靜雯二女兒咘咘10歲了！「2生日願望」惹哭媽媽

〔記者蕭方綺／台北報導〕賈靜雯與修杰楷的二女兒「咘咘」10歲生日快樂！賈靜雯一家人日前飛往夏威夷度假，她昨在社群媒體曬出慶生照，分享咘咘不僅親手完成生日蛋糕，許下的2個願望更是暖哭媽媽。

賈靜雯（後）日前帶3個女兒梧桐妹（前排右起）、咘咘、BO妞到夏威夷度假。（翻攝自IG）

照片中，咘咘戴上圍裙，專注地擠奶油、堆疊蛋糕體，模樣可愛。賈靜雯透露，咘咘的第一個願望是「希望家人平安健康」，第二個願望則是「希望妹妹能自己睡，不要再黏媽媽」。把心願都留給家人的暖舉，讓賈靜雯忍不住感動直呼：「謝謝寶貝的許願，我們一定平安健康來陪伴妳成長！」

請繼續往下閱讀...

咘咘親手做蛋糕的側臉，很有賈靜雯的神韻。（翻攝自IG）

咘咘（左）和梧桐妹感情很好。（翻攝自IG）

咘咘懂事又貼心，讓媽媽感性發文：「10歲囉！我們家親愛的咘咘寶貝邁入人生的第一個10～很感動⋯自己做生日蛋糕是她願望之一，從出生到現在只有給我們無限的快樂跟貼心懂事。」姊姊梧桐妹也在社群曬出合照，甜喊：「生日快樂咘姐，我會永遠愛你的。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法