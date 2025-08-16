晴時多雲

娛樂 音樂

蔡英文最愛《博杯》！金鐘得主樂與「小英」同場看江蕙 大讚：最高標

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙近期在台北小巨蛋開唱，不僅銀髮粉絲喜愛，許多年輕粉絲也在社群分享觀後感，明白為何長輩都喜歡聽江蕙唱歌，昨（15日）小巨蛋現場出現最大咖觀眾，那就是前總統蔡英文，她事後分享和江蕙合照，並說最喜歡的一首歌是《博杯》。而曾多次獲得廣播金鐘獎的知名作家、樂評人、廣播主持人馬世芳，也轉發蔡英文發文並開心說：「今晚和小英一齊看江蕙耶！」

前總統蔡英文（左）最喜歡江蕙唱的《博杯》。（翻攝自臉書）前總統蔡英文（左）最喜歡江蕙唱的《博杯》。（翻攝自臉書）

馬世芳談到，之前已去高雄巨蛋看過江蕙演唱會，昨晚「二刷」又有新的感受，原本他覺得坐在黃3區的位置太過遙遠，沒想到卻有新的收穫，讚聲連連。

再次看江蕙演唱會，馬世芳表示：「這次坐在山頂快到蛋殼邊的黃三區，應該是有史以來在小巨蛋坐得最高的一次。結果俯瞰全場，效果精彩得出乎意料！聲效依然很好（高高吊著的矩陣式喇叭很有用），燈光設計和觀眾席螢光海的同步效果全景盡收眼底。雖然離江蕙本體大概有一公里遠，看轉播螢幕還是很OK啦。」

江蕙演唱會被樂評人讚為最高標。（寬宏提供）江蕙演唱會被樂評人讚為最高標。（寬宏提供）

馬世芳說：「謝謝二姊，謝謝演唱會幕前幕後團隊，真的太強了！感恩讚嘆！」演唱會總導演，也是張惠妹經紀人陳鎮川留言給馬世芳：「謝謝你來。」結果馬世芳回應：「謝謝您，又創造了台灣大型演唱會的最高標！」對於這次江蕙演唱會的整體評價非常好，他也告訴演唱會音樂總監洪敬堯，多首改編的曲風讓人充滿驚喜。

