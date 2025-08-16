晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

現象級BL劇《逆愛》創紀錄！一舉掃下88國收視冠軍

〔記者蕭方綺／台北報導〕現象級BL劇《逆愛》一播出即勢如破竹，在影音串流平台GagaOOLala拿下88國收視冠軍，並蟬聯高達9週之久。即使中間一度因影片品質升級停播，引發全球社群一片哀鴻遍野，當週週五復播後，立刻搶回當週收視冠軍，可見本劇一舉一動都牽動著全球BL粉絲的喜與悲。製作方趁勝追擊，上週五緊急宣佈將每天更新一集，一路播到完結篇，讓粉絲看個夠。

邱鼎杰（左）、黄星搭檔的《垂涎》觀看率佳，付費集數觀看超越免費集數300％。（GagaOOLala提供）邱鼎杰（左）、黄星搭檔的《垂涎》觀看率佳，付費集數觀看超越免費集數300％。（GagaOOLala提供）

 繼現象級的BL劇《逆愛》完結後，GagaOOLala持續強打另一在全球引發ABO「生育議題」討論的大勢BL劇《垂涎》。本劇改編自作家弄簡的ABO平行宇宙小說《垂涎》，劇情講述在近未來世界，病毒改變了人類性別結構，孕育出除了生理性別外獨特的ABO性別體系，包括Alpha（α）、Beta（β）、 Omega（Ω）與Enigma，也會有「易感期」和「尋偶症」等設定。

憑藉著ABO世界觀在漫畫的廣受歡迎，《垂涎》於7月一開播也萬眾矚目，收視表現果然不俗，但真正的平台點擊、觀看和社群高峰出現在《逆愛》完結後，可謂順利接檔成功。

田栩寧（上）、梓渝演出的話題BL劇《逆愛》，融合禁忌愛情、復仇權謀與冒險獵奇三大元素，劇情峰迴路轉。（GagaOOLala提供）田栩寧（上）、梓渝演出的話題BL劇《逆愛》，融合禁忌愛情、復仇權謀與冒險獵奇三大元素，劇情峰迴路轉。（GagaOOLala提供）

在台灣唯一同時播出《逆愛》與《垂涎》的GagaOOLala影音平台表示：「自去（2024）年8月導入多項數據工具輔助平台觀察前台、後台與社群後，逐漸掌握BL影集的觀眾消費習慣、黏著度、地域差異與類型喜好。這也是《垂涎》可以在播出三週之後，即出現143％的觀看成長（為首週2.43倍）、高達84個有播出的版權的國家排行榜首位、並在播出後的第四週，創下付費會員限定觀看的第7集，觀看量為首周免費集數4倍的驚人紀錄的成功關鍵！」

可見在當今大數據的時代中，數據洞察驅動影視內容產業的發展策略，「分眾內容國際化策略」、「跨界IP創作與商業模式」、「精準內容行銷」亦將成為推動影視產業與粉紅經濟共榮的另一場風暴。GagaOOLala執行林志杰8月19日也會在「全球LGBTQ+、BL與GL影音平台數據發表暨合作交流會」中暢談此行銷法則。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中