現象級BL劇《逆愛》創紀錄！一舉掃下88國收視冠軍

〔記者蕭方綺／台北報導〕現象級BL劇《逆愛》一播出即勢如破竹，在影音串流平台GagaOOLala拿下88國收視冠軍，並蟬聯高達9週之久。即使中間一度因影片品質升級停播，引發全球社群一片哀鴻遍野，當週週五復播後，立刻搶回當週收視冠軍，可見本劇一舉一動都牽動著全球BL粉絲的喜與悲。製作方趁勝追擊，上週五緊急宣佈將每天更新一集，一路播到完結篇，讓粉絲看個夠。

邱鼎杰（左）、黄星搭檔的《垂涎》觀看率佳，付費集數觀看超越免費集數300％。（GagaOOLala提供）

繼現象級的BL劇《逆愛》完結後，GagaOOLala持續強打另一在全球引發ABO「生育議題」討論的大勢BL劇《垂涎》。本劇改編自作家弄簡的ABO平行宇宙小說《垂涎》，劇情講述在近未來世界，病毒改變了人類性別結構，孕育出除了生理性別外獨特的ABO性別體系，包括Alpha（α）、Beta（β）、 Omega（Ω）與Enigma，也會有「易感期」和「尋偶症」等設定。

憑藉著ABO世界觀在漫畫的廣受歡迎，《垂涎》於7月一開播也萬眾矚目，收視表現果然不俗，但真正的平台點擊、觀看和社群高峰出現在《逆愛》完結後，可謂順利接檔成功。

田栩寧（上）、梓渝演出的話題BL劇《逆愛》，融合禁忌愛情、復仇權謀與冒險獵奇三大元素，劇情峰迴路轉。（GagaOOLala提供）

在台灣唯一同時播出《逆愛》與《垂涎》的GagaOOLala影音平台表示：「自去（2024）年8月導入多項數據工具輔助平台觀察前台、後台與社群後，逐漸掌握BL影集的觀眾消費習慣、黏著度、地域差異與類型喜好。這也是《垂涎》可以在播出三週之後，即出現143％的觀看成長（為首週2.43倍）、高達84個有播出的版權的國家排行榜首位、並在播出後的第四週，創下付費會員限定觀看的第7集，觀看量為首周免費集數4倍的驚人紀錄的成功關鍵！」

可見在當今大數據的時代中，數據洞察驅動影視內容產業的發展策略，「分眾內容國際化策略」、「跨界IP創作與商業模式」、「精準內容行銷」亦將成為推動影視產業與粉紅經濟共榮的另一場風暴。GagaOOLala執行林志杰8月19日也會在「全球LGBTQ+、BL與GL影音平台數據發表暨合作交流會」中暢談此行銷法則。

