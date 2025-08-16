晴時多雲

娛樂 電視

大崩壞！Ozone變身「叫賣男團」 竟認丟丟妹當乾媽

〔記者侯家瑜／台北報導〕「叫賣女王」丟丟妹遇上男團Ozone，竟擦出意想不到的爆笑火花。Ozone日前為了宣傳首本寫真書《沒去過的地方NEVER BEEN》及同名單曲，特地挑戰「沒做過的事」，直接進駐土城丟丟妹直播間，化身「叫賣男團」，吸引線上1.8萬人同步圍觀。

佳辰透露自己對丟丟妹並不陌生，「因為我媽媽是丟丟妹的鐵粉，每逢中秋節都會買她的烤肉組合。」他甚至熟記招牌口號「樓頂揪樓下」。不過最讓人跌破眼鏡的，竟是煥鈞展現驚人叫賣天分，以流利台語扮演「賣蛇哥」，連丟丟妹都驚呼：「我開高薪50萬請你來兼差好嗎？」煥鈞還立刻回頭對唱片公司喊話：「我要跑囉！」讓粉絲笑翻。

丟丟妹（中）被Ozone認乾媽。（樓頂揪樓下提供）丟丟妹（中）被Ozone認乾媽。（樓頂揪樓下提供）

節目收播後，Ozone一行人更見識到丟丟妹「不只會賣，還會煮」的超強實力。胡椒蝦、大蛤蠣、小戰斧牛、牛肉湯一盤盤上桌，男孩們食量大開，連白飯和麵條都加點，最後更端上花枝羹、鳳梨蝦球、白醬鮭魚等九道料理，甚至甜點、水果通通奉上，讓Ozone大喊「投降！」並在現場直接認丟丟妹為乾媽：「媽！我們真的太飽了。」

這場叫賣男團的跨界合作，不僅展現Ozone反差萌，也讓粉絲大呼笑到飽、看得過癮。哲言更打趣總結：「今天滿快樂的，這裡賣的應該是舒壓吧！」

