娛樂 日韓

佐藤健《玻璃之心》狂吸粉 熱血樂團「TENBLANK」宣布台北粉絲見面會

日本知名演員佐藤健主演的日劇《玻璃之心》近期引發外界討論，他與志尊淳、宮崎優、町田啓太等演員在劇中共組青春樂團「TENBLANK」，朝夢想之路邁進，讓許多觀眾為之著迷。（Netflix提供）日本知名演員佐藤健主演的日劇《玻璃之心》近期引發外界討論，他與志尊淳、宮崎優、町田啓太等演員在劇中共組青春樂團「TENBLANK」，朝夢想之路邁進，讓許多觀眾為之著迷。（Netflix提供）

羅子秦／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名演員佐藤健主演的日劇《玻璃之心》近期引發外界討論，他與志尊淳、宮崎優、町田啓太等演員在劇中共組青春樂團「TENBLANK」，朝夢想之路邁進，讓許多觀眾為之著迷。日前「TENBLANK」宣布將舉行粉絲見面會後，也讓不少網友表示想飛一趟日本朝聖，不過今日又傳出最新消息，11月起也會舉辦海外的粉絲見面會，且目前看到的日程中首站就是在台北。

佐藤健與志尊淳、宮崎優、町田啓太等演員在日劇《玻璃之心》中共組青春樂團「TENBLANK」，日前「TENBLANK」宣布將於橫濱舉行粉絲見面會後，今日又傳出11月也將在台北舉辦海外粉絲見面會。（圖擷自網路）佐藤健與志尊淳、宮崎優、町田啓太等演員在日劇《玻璃之心》中共組青春樂團「TENBLANK」，日前「TENBLANK」宣布將於橫濱舉行粉絲見面會後，今日又傳出11月也將在台北舉辦海外粉絲見面會。（圖擷自網路）

由佐藤健擔任製作人兼男主角的日劇《玻璃之心》於上月底在Netflix上架，該劇改編自同名漫畫，在劇中佐藤健等人組成全新樂團「TENBLANK」，堪稱青春音樂愛情題材的經典之作。《玻璃之心》也強調真實的現場演出感，演員均接受音樂訓練，劇中的演唱會更動員超過5000名臨演、12台攝影機拍攝，是日本戲劇史上規模最大的現場表演場面之一，感人劇情及用心的製作在近日引發許多討論。

官方於本月8日宣布10月11日將於橫濱舉行粉絲見面會後，讓不少粉絲表示想前往朝聖。今日官方則是又發布消息指出，11月1日起也將陸續於台北、首爾、香港、曼谷舉辦海外粉絲見面會，不過目前的公告也指出，亞洲巡迴的部分會是由佐藤健單獨舉辦。

這項消息隨即引發網友熱議，並在社群上紛紛發文表示「11/1要台北好開心啊啊啊啊希望能抽到票」、「願望成真了⋯」、「要開粉絲見面會了，TICC不知道夠不夠大啊」、「尖叫聲！」、「昨天才想說真的沒辦法再飛10月的一日限定飯咪，結果今天就公布亞巡了！」

點圖放大body

