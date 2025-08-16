荒井陸雪山奪冠！《最後復活戰》25位退役英雄證明「我還能戰」

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本體能生存綜藝《最後復活戰》12日在Netflix上架全8集，節目結合3大看點，包括「肌肉x生存」真人秀、超狂參賽者陣容，以及特殊賽制，找來25位曾在運動場上叱吒風雲的退役英雄回歸，爭奪3000萬日幣（約台幣612萬元），在殘酷淘汰賽中爭奪最終勝出。

日本體能生存綜藝《最後復活戰》全8集上架。（翻攝自Netflix）

《最後復活戰》被譽為日版《體能之巔》，特別的是，參賽者不只是比肌肉，還將「第二人生」的掙扎和對家人的親情糾葛搬上舞台，內容融合力量、策略與心理戰，不只展現肉體，也挖掘參賽者各自的人生故事。

曾參與日本戀綜《離線找真愛》、前水球國手荒井陸成為首集最大亮點，他在第一關「攀上1500米雪山」勇奪冠軍，展現水球運動員的敏捷爆發力和肌耐力，讓觀眾見證他回歸運動場上的專注。

荒井陸（左上，順時針起）、正隨優彌、加藤優、登坂繪莉。（翻攝自Netflix IG）

整體參賽者背景多元，包括來自足球、棒球、水球、網球、拳擊、體操等各領域選手，退役原因各異，當中包括世界冠軍拳擊手長谷川穗積、前棒球選手「筋肉超人」系井嘉男、女子摔角奧運金牌登坂繪莉、演員鬼倉龍大等。

比賽分成6關，除了登上雪山外，還有仰臥起坐、搬沙包等，計分方式則頗具巧思，結合《魔鬼的計謀》、《單身即地獄》般，比賽積分越高者，能獲得較佳的住宿和伙食待遇。

系井嘉男（左上，順時針起）、馬場早莉、鬼倉龍大、美田佳穗。（翻攝自Netflix IG）

另外，《最後復活戰》令人意外的還有「退賽機制」，然而名額只有一位，以及「拿到獎金後的簡報會」，讓運動員們不只比體力，口語表達能力也不可或缺，至於和家人視訊的畫面，也為熱血沸騰的賽制增添一絲溫柔魅力。

