AV女優來台獻禁忌之夜！森澤佳奈「吹氣挑逗」 VIP玩家全身軟了

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣AV女優森澤佳奈有著「禁忌系女神」稱號，她即將與台灣粉絲展開近距離互動，於今年10月舉辦見面會活動，粉絲只要參與指定遊戲任務，就有機會親自與女神面對面，體驗升級版的親密接觸。

森澤佳奈10月來台，零距離寵粉。（金金財寶娛樂城提供）

此次見面會內容包含與森澤佳奈握手、合照、簽名等經典互動，還有機會解鎖隱藏版「禁忌系限定互動」，包括零距離甜蜜對視，VIP玩家將體驗前所未有的心跳時刻，現場更設有專屬吹氣橋段，一起共享禁忌之夜。森澤佳奈也向粉絲暖心喊話：「每次來台灣我都感受到滿滿支持，這次活動將帶來更多貼近與驚喜，希望大家玩得開心，也能成為被我選中的那位！」

森澤佳奈期待大吃台灣美食、放天燈。（金金財寶娛樂城提供）

森澤佳奈受訪時透露，台灣在她心中有著滿滿的好感，「台灣人對日本人都很親切很溫柔，最重要的是台灣有很多好吃的東西，我真的非常喜歡。」2023年首次訪台，這次活動將是第4次來台，特別想去十分放天燈，「常常在影片上看到放天燈的畫面，覺得好浪漫好漂亮喔！」她也甜曝自己的台灣必做清單，必吃小籠包和烏魚子，而她最喜歡的台灣藝人則是TWICE的子瑜，還開玩笑說：「如果能在台灣巧遇她就好了」

森澤佳奈寵粉升級無極限，「禁忌系限定互動」甜蜜爆棚。（金金財寶娛樂城提供）

談到理想型與約會喜好，森澤佳奈表示，台灣男生給人的印象是很溫柔，「我喜歡的類型是愛乾淨！並且會常常大方表達愛意的人。」她回憶印象深刻的約會經驗，是在生日那天飯店房間被滿滿可愛的氣球包圍，浪漫又令人感動。至於約會安排，她喜歡與對方一起討論並安排行程，但偶爾也期待驚喜；在風格上，雖然嚮往浪漫餐廳，但也喜歡開車兜風，或一起尋找美味餐廳的簡單幸福時光。

森澤佳奈活動不需另行報名，只要依照官方指示完成任務即可參加，活動名額有限，預計10月登場，更多活動資訊請關注金金財寶娛樂城官網。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法