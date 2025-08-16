晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《東京卍復仇者》體驗展北高登場！等身模型複製原畫等你看

《東京卍復仇者展 最後的世界線》東京場中的複製原畫陳列。（曼迪提供）《東京卍復仇者展 最後的世界線》東京場中的複製原畫陳列。（曼迪提供）

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本超人氣漫畫《東京卍復仇者》在日本推出體驗展，讓粉絲以全新角度重新認識這部作品，台灣代理商曼迪正式宣布引進展覽《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》，以北高接力開展的形式登場，整整4個月的時間，即將在台灣引爆新一波「東卍」熱潮。

《東京卍復仇者展 最後的世界線》東京場中的山岸角色解說黑板。（曼迪提供）《東京卍復仇者展 最後的世界線》東京場中的山岸角色解說黑板。（曼迪提供）

《東京卍復仇者展 最後的世界線》東京場的角色等身立牌。（曼迪提供）《東京卍復仇者展 最後的世界線》東京場的角色等身立牌。（曼迪提供）

展覽將重現日本展中令人讚嘆的內容，展場入口處設置11位角色等身立牌，同時展示花垣武道（武稻）和佐野萬次郎（麥基）的豪華等身服裝；山岸的角色解說黑板、附有漫畫名場面立體文字的等身大模型、超過100件的複製原畫、原創廣播劇專區、以及使用三面大型畫面構成的卍黑天劇場等等，此外更將展出作者和久井健老師專為展覽繪製，本篇中從未描繪的最終決戰「卍天黑大決戰」全新體驗展區，引領粉絲進入「東京卍復仇者」世界。

《東京卍復仇者展 最後的世界線》東京場中的卍黑天劇場。（曼迪提供）《東京卍復仇者展 最後的世界線》東京場中的卍黑天劇場。（曼迪提供）

《東京卍復仇者展 最後的世界線》即將在台北、高雄登場。（曼迪提供）《東京卍復仇者展 最後的世界線》即將在台北、高雄登場。（曼迪提供）

《東京卍復仇者》累積發行量突破8千萬冊，以獨特的劇情設定及風格強烈的眾多角色擄獲粉絲的心，陸續改編動畫、真人電影、舞台劇，在漫畫連載結束後仍有大批粉絲支持。《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》首度登陸台灣，台北場10/16~11/30於新光三越台北信義新天地A9館、高雄場12/27~2026/2/22在高雄夢時代購物中心舉辦，除了有豐富的展出內容，還有琳琅滿目的日本周邊及台灣全新展覽周邊商品，等待你來挖寶。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中