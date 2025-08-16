《東京卍復仇者》體驗展北高登場！等身模型複製原畫等你看

《東京卍復仇者展 最後的世界線》東京場中的複製原畫陳列。（曼迪提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本超人氣漫畫《東京卍復仇者》在日本推出體驗展，讓粉絲以全新角度重新認識這部作品，台灣代理商曼迪正式宣布引進展覽《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》，以北高接力開展的形式登場，整整4個月的時間，即將在台灣引爆新一波「東卍」熱潮。

《東京卍復仇者展 最後的世界線》東京場中的山岸角色解說黑板。（曼迪提供）

《東京卍復仇者展 最後的世界線》東京場的角色等身立牌。（曼迪提供）

展覽將重現日本展中令人讚嘆的內容，展場入口處設置11位角色等身立牌，同時展示花垣武道（武稻）和佐野萬次郎（麥基）的豪華等身服裝；山岸的角色解說黑板、附有漫畫名場面立體文字的等身大模型、超過100件的複製原畫、原創廣播劇專區、以及使用三面大型畫面構成的卍黑天劇場等等，此外更將展出作者和久井健老師專為展覽繪製，本篇中從未描繪的最終決戰「卍天黑大決戰」全新體驗展區，引領粉絲進入「東京卍復仇者」世界。

《東京卍復仇者展 最後的世界線》東京場中的卍黑天劇場。（曼迪提供）

《東京卍復仇者展 最後的世界線》即將在台北、高雄登場。（曼迪提供）

《東京卍復仇者》累積發行量突破8千萬冊，以獨特的劇情設定及風格強烈的眾多角色擄獲粉絲的心，陸續改編動畫、真人電影、舞台劇，在漫畫連載結束後仍有大批粉絲支持。《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》首度登陸台灣，台北場10/16~11/30於新光三越台北信義新天地A9館、高雄場12/27~2026/2/22在高雄夢時代購物中心舉辦，除了有豐富的展出內容，還有琳琅滿目的日本周邊及台灣全新展覽周邊商品，等待你來挖寶。

