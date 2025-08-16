Angelababy母愛爆棚緊牽小海綿 母子同框畫面溫馨曝光

Angelababy緊牽兒子的手。（翻攝微博）

〔記者胡御柔／台北報導〕藝人「Angelababy」楊穎與黃曉明於2022年正式離婚，雙方共同撫養兒子小海綿。近日，有網友在香港街頭偶遇Angelababy攜子同行，母子同框畫面曝光後迅速引發熱議。

從照片可見，Angelababy身穿寬鬆外套搭配牛仔褲，頭帶鴨舌帽，一路緊牽小海綿的手。小海綿則身穿亮眼的黃色短袖T恤與黑色長褲，身高已接近母親肩膀，成長驚人。

請繼續往下閱讀...

Angelababy一路陪伴兒子。（翻攝微博）

另一方面，黃曉明在離婚後於2024年9月公開戀情，對象為網紅葉珂。不久後便傳出對方懷孕消息，也接連爆出負面新聞，兩人戀情大受影響。今年2月，有消息指出葉珂已順利誕下黃曉明的女兒。葉珂近日復出時更坦言自己是「33歲生完寶寶的女性」，被外界視為間接證實產女傳聞。

據悉，黃曉明身家高達百億人民幣，過去曾公開表示將把全部財產留給兒子。如今女兒出生，外界關注其未來的財產分配是否會出現變動。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法