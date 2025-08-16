晴時多雲

娛樂 音樂

Ozone佳辰罕見脫衣帥翻！團隊驚呼：突破尺度了

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團Ozone飛往清邁拍攝寫真書《沒去過的地方 NEVER BEEN》，由於當地天氣炎熱，團員在拍攝過程中紛紛脫下襯衫，平時惜肉如金的佳辰更破天荒僅穿背心入鏡，展露結實二頭肌，讓團隊驚呼：「突破尺度了！」而文廷為了讓臂肌線條更完美，也在一旁做起伏地挺身。

Ozone到清邁拍攝寫真。（索尼提供）Ozone到清邁拍攝寫真。（索尼提供）

為了這本寫真書，團隊特別邀請天王天后御用攝影師三角操刀，於5大場景拍攝5套不同風格造型，更解鎖充滿異國風情的亞麻度假風，大夥散發青春氣息又帶點成熟韻味。拍攝途中，大夥在水果攤前盡情留影，唯獨煥鈞因害怕榴槤氣味而面露難色，不過發現並無異味後，反而拿著它開心入鏡。

佳辰帥氣入鏡。（索尼提供）佳辰帥氣入鏡。（索尼提供）

而Ozone出國賣力拍攝也收穫佳績，寫真集預購在銷售榜風光奪冠，適逢成軍3週年，他們將於下月在北中南舉辦三場「2025 Ozone 3 週年 FANCON：Never Been」，門票才開賣便秒殺，網路上掀起求票熱潮。團員感動表示：「沒有O.A.O.就沒有Ozone，謝謝O.A.O.這3年的陪伴和支持，真的很感動。」

