娛樂 音樂

台灣國寶躍上郵輪征服日本 霹靂布袋戲「素還真」領軍角色全曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕原住民歌手Matzka日前登上「麗星郵輪—探索星號」舉辦的海上音樂季「繼續浪派對」，以獨特音樂魅力征服粉絲。近來還有台灣國粹「霹靂布袋戲」躍上探索星號，讓傳統藝術在國際航線上綻放光彩。

霹靂布袋戲以細膩操偶技藝、磅礡劇情與獨特美學風格，長久深植民眾心中。（麗星郵輪提供）霹靂布袋戲以細膩操偶技藝、磅礡劇情與獨特美學風格，長久深植民眾心中。（麗星郵輪提供）

霹靂布袋戲自1984年首播以來，憑藉細膩的操偶技藝、磅礡的劇情與獨樹一幟的美學風格，深植台灣觀眾心中。這次受邀登上郵輪演出，不僅讓老戲迷重溫熟悉情懷，也讓國際旅客首次近距離感受台灣獨有的文化魅力。

素還真領航，霹靂布袋戲首度登上國際郵輪舞台。（麗星郵輪提供）素還真領航，霹靂布袋戲首度登上國際郵輪舞台。（麗星郵輪提供）

跨越三代觀眾記憶的傳奇角色「素還真」領軍，攜手「葉小釵」、「一頁書」、「赦天琴箕」、「凜雪鴉」與「太黃君」等人氣角色，融合精緻手工操偶與電光舞台藝術，開啟一段跨世代、跨國界的文化航程，從台灣啟程直抵日本，讓經典再度閃耀舞台。

雷鬼教父Matzka在海上舉辦電音派對。（東南美娛樂提供）雷鬼教父Matzka在海上舉辦電音派對。（東南美娛樂提供）

演出期間還舉辦操偶體驗課，邀請旅客親手操作掌中戲偶。（麗星郵輪提供）演出期間還舉辦操偶體驗課，邀請旅客親手操作掌中戲偶。（麗星郵輪提供）

霹靂布袋戲團隊攜帶超過10尊精緻戲偶與真人裝扮角色，由專業操偶師、歌手與Cosplay演員聯袂演出，結合戲偶操演與真人舞台表現，讓角色不僅活在掌心，也能以真實姿態躍上舞台。麗星郵輪副總裁徐牧柔表示：「麗星郵輪2.0不只是最懂台灣人的郵輪，更以行動實踐文化輸出，讓經典在國際舞台上持續發光。」

