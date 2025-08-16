晴時多雲

娛樂 電影

首集導演缺席《辣媽辣妹2》 憶當年原來是成功關鍵

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎得主潔美李寇蒂斯和琳西蘿涵暌違22年再度攜手的《辣媽辣妹2》，在北美上映後叫好叫座，不過續集幾乎原班人馬回歸，但導演馬克華特斯卻不在其中。他接受《綜藝》訪問時回顧自己當年如何接下《辣媽辣妹》導演一職，並思考為何該片多年來依然深受喜愛。

潔美李寇蒂斯（右）和琳西蘿涵暌違22年再度攜手合作《辣媽辣妹2》。（迪士尼提供）潔美李寇蒂斯（右）和琳西蘿涵暌違22年再度攜手合作《辣媽辣妹2》。（迪士尼提供）

2003年《辣媽辣妹》同樣也是叫好又叫座的票房黑馬，也讓兩位女星與導演華特斯事業齊飛。華特斯回憶，當年接下導演一職時，原始劇本並不吸引他，「那個版本的女兒是個校刊書呆子，還想在House of Blues（美國連鎖音樂表演場館與餐廳品牌）訪問關史蒂芬妮。我提議讓母女個性反差更大，女兒要是搖滾樂隊的主音吉他手，媽媽則必須硬著頭皮上台演出。」迪士尼接受了這個改動，最終拍成了如今觀眾熟知的版本。

結果《辣媽辣妹》首場試映會時，觀眾評分高達93分，全場起立鼓掌，讓迪士尼高層當場拍板加拍結尾的「爺爺被撲倒」爆笑橋段，華特斯透露：「原本結尾是暗示爺爺和孫子會交換身體，但我覺得直接來個荒謬到極點的撲擊更有趣！」

談到《辣媽辣妹》中被部分觀眾批評的亞洲形象刻畫，華特斯承認橋段「確實很誇張」，但強調並非惡意，「我們只是為了荒謬效果，趙家玲（美國華裔女演員，片中飾演造成母女交換的餐廳婆婆的女兒）是我的朋友，也完全明白這個笑點。」

導演馬克華特斯（左）當年和琳西蘿涵合作《辣媽辣妹》叫好叫座。（翻攝自X）導演馬克華特斯（左）當年和琳西蘿涵合作《辣媽辣妹》叫好叫座。（翻攝自X）

至於《辣媽辣妹2》，華特斯坦言自己曾表達想參與製片或顧問角色，「但我沒有被邀請」。雖然遺憾，他仍祝福劇組成功，並笑說拍攝期間還收到多位演員的訊息詢問：「你到底在哪？」如今，他將重心放在全新原創項目上，笑言：「希望20年後，也能有人想翻拍它們。」儘管缺席續集，《辣媽辣妹》對他而言，仍是一段難忘且改變人生的創作旅程。《辣媽辣妹2》將於8月21日在台上映。

