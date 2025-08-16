古裝劇男神首搭空靈女神飆演技！曝光陳都靈「吃到美食開心反差萌」畫面

〔記者蕭方綺／台北報導〕「古裝新晉男神」辛雲來在復仇古裝劇《雁回時》飾演大理寺少卿「傅雲夕」，聊到這個角色他覺得「傅雲夕是腹黑、心思比較縝密，但又很溫柔的人」，這個角色最吸引他的點是傅雲夕很愛他的家人，也會為了他們付出很多東西，可以用「神秘、猜不透、公平公正」這三個詞來形容他。這次也是他第一次和陳都靈合作，對她的第一印象是對方「非常安靜也非常瘦，整個人小小隻的，但她內在的能量非常強大跟外表不一樣」，他還補充說：「她吃到好吃的東西會非常開心」間接透露陳都靈相當反差的一面。

辛雲來（左）在《雁回時》首搭陳都靈，CP感爆棚。（愛爾達電視提供）

陳都靈和辛雲來都是演藝圈數一數二的「內向（I人）」藝人，因此當網友得知兩位演員要合作時，都相當期待他們為戲宣傳會擦出什麼樣的火花，甚至還有人說「他們分工明確，嘟嘟（陳都靈）負責社交，小辛（辛雲來）負責社恐」。

辛雲來在《雁回時》飾演「傅雲夕」。（愛爾達電視提供）

對此辛雲來解釋說：「不是吧，我們就是有各自擅長的領域，如果遇到我認識的人，那我就會主動去介紹。」被問到是否還記得初次見面的場景時，陳都靈說：「我記得好像是在定裝的時候，小辛（辛雲來）主動跟我打招呼了。」辛雲來露出驕傲的神情說：「看吧！怎麼樣，值得表揚吧！」為了宣傳《雁回時》陳都靈和辛雲來也有上綜藝節目，只見兩位社恐人異口同聲的表示，「其實上節目比較簡單，因為只要玩好遊戲就好了，不太需要社交」。

陳都靈在《雁回時》飾演「莊寒雁」。（愛爾達電視提供）

至於《雁回時》的劇情中，陳都靈、辛雲來都有不少武打戲，兩人都有各自的道具和打鬥技巧，辛雲來說：「劇中『動腦』的戲份還是比較多的，但如果要『動手』的話，我們兩個就蠻狠的。」陳都靈也回說：「對，就是什麼東西都可以當武器用，比如說髮簪、燭台、凳子或椅子，主要是傅大人有自己的專屬武器，我到後面也有了武器，但我幾乎沒有用，都還是會用小簪子或小刀。」《雁回時》8月18日起週一至週五晚間7點愛爾達綜合台CH300播出。

