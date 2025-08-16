八點檔女星痛批「急診室亂七八糟」遭炎上！砸20萬捐100箱物資謝醫護

文汶（右）感謝先生吳皓昇協助，一起參與公益傳愛。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕八點檔女星文汶5月底帶發燒的女兒前往急診就醫，事後卻痛批：「真的是……不敢恭維的看診態度。這家醫院我們能不去就不去！整個急診室亂七八糟的慌亂！」隨即引發熱議，部分網友批評她「打擊護理士氣」，但也有人表示對她的遭遇感同身受，後來她發2篇聲明向醫護人員道歉，近日更主動捐贈100箱，總金額超過20萬元的防疫包與保養品物資給醫護人員，守護她們在前線工作的安全。

文汶（右）和吳皓昇跟女兒模模一起包裝產品做公益。（民視提供）

她表示：「醫護是最辛苦的守護者，我希望能用實際行動，讓她們在繁忙與高壓中多一份安心。」身為一位母親，文汶自認對於安全與健康更為重視，「我希望從自己做起，把正確觀念和行動傳遞出去，影響身邊的人，打造一個安全的育兒環境。」這份信念不僅落實在家庭，也貫徹在她2018年創立的個人品牌經營中。

