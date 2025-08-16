晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

八點檔女星痛批「急診室亂七八糟」遭炎上！砸20萬捐100箱物資謝醫護

文汶（右）感謝先生吳皓昇協助，一起參與公益傳愛。（民視提供）文汶（右）感謝先生吳皓昇協助，一起參與公益傳愛。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕八點檔女星文汶5月底帶發燒的女兒前往急診就醫，事後卻痛批：「真的是……不敢恭維的看診態度。這家醫院我們能不去就不去！整個急診室亂七八糟的慌亂！」隨即引發熱議，部分網友批評她「打擊護理士氣」，但也有人表示對她的遭遇感同身受，後來她發2篇聲明向醫護人員道歉，近日更主動捐贈100箱，總金額超過20萬元的防疫包與保養品物資給醫護人員，守護她們在前線工作的安全。

文汶（右）和吳皓昇跟女兒模模一起包裝產品做公益。（民視提供）文汶（右）和吳皓昇跟女兒模模一起包裝產品做公益。（民視提供）

她表示：「醫護是最辛苦的守護者，我希望能用實際行動，讓她們在繁忙與高壓中多一份安心。」身為一位母親，文汶自認對於安全與健康更為重視，「我希望從自己做起，把正確觀念和行動傳遞出去，影響身邊的人，打造一個安全的育兒環境。」這份信念不僅落實在家庭，也貫徹在她2018年創立的個人品牌經營中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中