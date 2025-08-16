桂綸鎂北漂打拚竟被閨密帶壞！「男人1個玩過1個」成常態

〔記者蕭方綺／台北報導〕桂綸鎂主演的台劇《台北女子圖鑑》將在八大戲劇台播出。劇中桂綸鎂飾演從台南到台北追夢的北漂女子「林怡姍」，故事橫跨二十年，描繪人生歷經的慾望與感情轉變。詮釋從22歲到40歲的不同階段。她坦言最具挑戰的是中段的年齡表現，因為演大或演小都是比較極端的方式，就像28歲和32歲差異性沒有那麼大，但這之間細微變化，要如何像一把尺精準調度真的比較難。

林思宇（中）在《台北女子圖鑑》中視桂綸鎂（右）、夏于喬為她學習對象。（八大提供）

夏于喬在《台北女子圖鑑》中飾演桂綸鎂高中同學，畢業後離開家鄉到台北求學，對於戲裡的速食愛情觀，夏于喬笑稱自己是「帶壞林怡姍的人」：「因為她比我晚來台北，我就有一種『ok，跟著我帶妳去玩』」，一直鼓勵桂綸鎂去嘗試，常常介紹不同男生給她，一介紹完就丟給她，自己則跟別的男生去玩。

當對方難過可能失戀了，夏于喬就會跟好友說：「沒關係，我們玩過一個再換下一個！」屬於有點像損友的朋友，但始終會一直陪伴在旁，直到對方找到自己想要的。

王柏傑（右）在《台北女子圖鑑》是桂綸鎂的青梅竹馬。（八大提供）

飾演桂綸鎂妹妹的林思宇認為角色性格是屬於自在型女子，很Chill且跳脫世俗框架。林思宇坦言，扮演年輕時的狀態相對自在，要演繹比自己實際年齡成熟的階段時，則觀察這次合作的哥哥姐姐前輩們，從講話姿態、到台北生活後的一些價值觀改變，都是她詮釋心境成長上最好的觀摩對象。

桂綸鎂在《台北女子圖鑑》飾演北漂女子，角色年齡橫跨20年。（八大提供）

王柏傑是戲裡「台南幫」桂綸鎂、夏于喬、林思宇中的唯一男生、也是桂綸鎂的青梅竹馬，對於角色在年齡的跨度表現反而覺得沒那麼困難，他認為男生28歲到40都一樣幼稚，因為他觀察身邊的朋友，在這年齡範圍其實沒有太大差別，或許說話語氣或想法可能沒有年輕時那麼衝動，但那幼稚的心是不會變的。就像在《台北女子圖鑑》，他和夏于喬的對話，可能隨著年齡增長稍微沉穩一些，但他依舊會想捉弄對方。《台北女子圖鑑》17日起，每週日晚間8點於八大戲劇台播出。

