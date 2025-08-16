晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

桂綸鎂北漂打拚竟被閨密帶壞！「男人1個玩過1個」成常態

〔記者蕭方綺／台北報導〕桂綸鎂主演的台劇《台北女子圖鑑》將在八大戲劇台播出。劇中桂綸鎂飾演從台南到台北追夢的北漂女子「林怡姍」，故事橫跨二十年，描繪人生歷經的慾望與感情轉變。詮釋從22歲到40歲的不同階段。她坦言最具挑戰的是中段的年齡表現，因為演大或演小都是比較極端的方式，就像28歲和32歲差異性沒有那麼大，但這之間細微變化，要如何像一把尺精準調度真的比較難。

林思宇（中）在《台北女子圖鑑》中視桂綸鎂（右）、夏于喬為她學習對象。（八大提供）林思宇（中）在《台北女子圖鑑》中視桂綸鎂（右）、夏于喬為她學習對象。（八大提供）

夏于喬在《台北女子圖鑑》中飾演桂綸鎂高中同學，畢業後離開家鄉到台北求學，對於戲裡的速食愛情觀，夏于喬笑稱自己是「帶壞林怡姍的人」：「因為她比我晚來台北，我就有一種『ok，跟著我帶妳去玩』」，一直鼓勵桂綸鎂去嘗試，常常介紹不同男生給她，一介紹完就丟給她，自己則跟別的男生去玩。

當對方難過可能失戀了，夏于喬就會跟好友說：「沒關係，我們玩過一個再換下一個！」屬於有點像損友的朋友，但始終會一直陪伴在旁，直到對方找到自己想要的。

王柏傑（右）在《台北女子圖鑑》是桂綸鎂的青梅竹馬。（八大提供）王柏傑（右）在《台北女子圖鑑》是桂綸鎂的青梅竹馬。（八大提供）

飾演桂綸鎂妹妹的林思宇認為角色性格是屬於自在型女子，很Chill且跳脫世俗框架。林思宇坦言，扮演年輕時的狀態相對自在，要演繹比自己實際年齡成熟的階段時，則觀察這次合作的哥哥姐姐前輩們，從講話姿態、到台北生活後的一些價值觀改變，都是她詮釋心境成長上最好的觀摩對象。

桂綸鎂在《台北女子圖鑑》飾演北漂女子，角色年齡橫跨20年。（八大提供）桂綸鎂在《台北女子圖鑑》飾演北漂女子，角色年齡橫跨20年。（八大提供）

王柏傑是戲裡「台南幫」桂綸鎂、夏于喬、林思宇中的唯一男生、也是桂綸鎂的青梅竹馬，對於角色在年齡的跨度表現反而覺得沒那麼困難，他認為男生28歲到40都一樣幼稚，因為他觀察身邊的朋友，在這年齡範圍其實沒有太大差別，或許說話語氣或想法可能沒有年輕時那麼衝動，但那幼稚的心是不會變的。就像在《台北女子圖鑑》，他和夏于喬的對話，可能隨著年齡增長稍微沉穩一些，但他依舊會想捉弄對方。《台北女子圖鑑》17日起，每週日晚間8點於八大戲劇台播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中