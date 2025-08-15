晴時多雲

娛樂 最新消息

大牙「1張照」曝恢單心情！竟遭酸「沒人煮飯給妳吃」 不忍了反擊網友

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大牙」周宜霈與羽球教練老公「阿廖師」廖勛威結婚5年，昨公開共同聲明，表示兩人已於上個月簽字離婚，強調沒有嚴重爭吵，也沒有第三者介入，目前各自安好。宣布離婚後，大牙的社群媒體湧入許多關心與打氣，她今PO出自家客廳的照片，表示：「喜歡我的新客廳，有好多收納空間，全部屬於我。」

去年本報開箱大牙的家，如今婚紗照已成過往。（資料照，記者潘少棠攝）去年本報開箱大牙的家，如今婚紗照已成過往。（資料照，記者潘少棠攝）

去年本報曾開箱她位在汐止的家，當時客廳層架上擺滿東西，還有一整櫃老公的動漫公仔蒐藏。如今恢復單身，大牙的收納櫃變得清爽又乾淨。

此外，她下週將出席三立新八點檔《百味人生》首映會，也是她離婚後第一次公開現身，勢必會被問到恢單心情。

大牙今分享乾淨簡單的客廳。（翻攝自臉書）大牙今分享乾淨簡單的客廳。（翻攝自臉書）

但她今天貼文下方已經有頗多網友在問她恢復單身生活的感受，大牙回應「開心暫時還不好說，但舒服自在是真的。」但也有人酸她「沒人煮飯給妳吃了」，大牙立刻表示自己過去單身時也沒有人替她做飯，反嗆網友：「我有餓死嗎？」

點圖放大header
點圖放大body

