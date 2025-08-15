水上恒司《火喰鳥之鳴》雄影國際首映 小津安二郎經典回歸

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕適逢第二次世界大戰結束80周年，2025高雄電影節推出「太平洋大劇院：終戰80年紀念」單元，精選2部日本新片《火喰鳥之鳴》、《樹叢中的軍隊》於雄影進行國際首映，同時與日本台灣交流協會高雄事務所、日本國際交流基金會合作《純愛物語》、《二十四隻眼睛》、《風中的母雞 4K修復》三部大師名作，加上奧斯卡最佳影片《桂河大橋 4K修復》，都將於大銀幕經典重現。

《火喰鳥之鳴》山下美月（左）、水上恒司。（高雄電影節提供）

雄影策劃「太平洋大劇院：終戰80年紀念」單元，太平洋大劇院英譯Pacific Theatre，「Theatre」一詞除作劇院解釋，亦有戰場之意。劇院即戰場，雄影透過電影帶領觀眾重新思索二戰歷史。太平洋戰爭是即將在雄影國際首映的日本電影《火喰鳥之鳴》，最隱微同時也最關鍵的故事核心，電影請來人氣新男神水上恒司突破形象，飾演內斂而逐漸崩潰的丈夫，乃木坂46前成員山下美月則細膩演出妻子的情緒波動，加上Snow Man成員宮館涼太的驚喜助陣，令這部將「看不見的執念」具象化的恐怖片展現截然不同的時代風情。

《樹叢中的軍隊》。（高雄電影節提供）

同樣將在雄影國際首映的《樹叢中的軍隊》，改編自沖繩導演平良和宏的舞臺劇，劇本構想來自已故劇作家井上廈的遺稿，全片於沖繩實地拍攝，由堤真一和山田裕貴領銜主演，電影不僅描繪兩名士兵如何生死交關，更映照出日本戰後社會的集體壓抑和創傷，在終戰屆滿80週年之際對國族意識和軍國殘影作出深刻提問，意義格外重大。

榮獲奧斯卡最佳影片等七項大獎的經典戰爭巨作《桂河大橋 4K修復》，英國巨匠大衛連以磅礴的場面調度與細膩的人物刻畫，重新檢視戰爭的本質。片中三位來自不同國籍的軍人，各自代表榮耀的武士道精神、紳士主義的原則性，以及追求個人自由的價值觀，在宏大的敘事中交織出妥協與執著的矛盾，並對制度與意識形態提出深刻質疑。《桂河大橋》提供了與日本二戰主題電影截然不同的觀點，呈現了極具男性氣質的西方視野與對照。

《純愛物語》。（高雄電影節提供）

女性視角出發的《純愛物語》，是日本「社會派」名導今井正的傳世之作，從一段少男少女的青春戀曲出發，銳利描繪戰後日本的道德荒蕪：青年心靈無所依循、結黨犯罪，故事逐步延伸至原爆受害者遭受歧視、治療困難與經濟困頓的社會處境。電影沒有直接呈現戰場畫面，但戰爭帶來的死亡陰影始終籠罩其中，與青春戀情的無垢美好形成鮮明對比。

《二十四隻眼睛》。（高雄電影節提供）

榮獲《電影旬報》「年度十大電影」第一名的《二十四隻眼睛》，改編自壺井榮著名小說，由抒情大師木下惠介以柔性視角傳達反戰思想，娓娓道來軍國主義對平民生活的戕害。日本傳奇女伶高峰秀子詮釋女主角橫跨二十年的心境轉折，演技深刻感人，《二十四隻眼睛》被譽為日本影史最重要的反戰名作之一，在2009年《電影旬報》創刊90週年舉辦的「映畫遺產200佳」評選中，更超越《羅生門》名列第六。

《風中的母雞》4K修復。（高雄電影節提供）

《風中的母雞 4K修復》由日本影史三大名導之一的小津安二郎執導，他在此片收起過往輕盈風格，以空鏡與敘事呈現戰後的頹敗與凋零，甚至出現小津電影罕見的暴力場景。田中絹代將生存艱難不得不出賣身體的苦難掙扎演得絲絲入扣，佐野周二則把「大丈夫」內心糾結的矛盾情緒表現得恰到好處，小津曾自嘲本片是「無益的失敗之作」，但學者佐藤忠男盛讚它喚起日本已然失去卻令人追懷的純潔與良善。

TTXC 2025高雄電影節於10月10日（五）至10月26日（日），在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、高雄市立歷史博物館登場。影展資訊鎖定高雄電影節官方網站、Instagram與Facebook粉絲專頁。

