Faulieu.首來台開唱想吃雞排、鴛鴦鍋！台粉為她學吉他超感動

Faulieu由成員Ayano（左起）、Canaco、Mimori及Kaho組成。（雅慕斯娛樂提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本女子樂團Faulieu.宣布將於9月14日（日）在台北Corner House舉辦首次海外專場演出。Ayano想要品嚐台灣珍奶，Kaho則是滷肉飯，Mimori的目標是鴛鴦鍋，沒辦法吃辣的Canaco手比出一大塊的手勢，稱很想吃吃看台灣炸雞，說的似乎是雞排。

Faulieu.由主唱兼吉他手Canaco、吉他手Kaho、貝斯手Ayano與鼓手Mimori組成的日本女子樂團Faulieu.，於2023年正式成軍，出道僅兩年就寫下500人規模Live House完售紀錄，以多層次合奏與細膩旋律受到矚目，並在Tunecore J-POP排行榜拿下俄羅斯、新加坡、香港等地冠軍。最新EP《My name is Faulieu.》為樂團的自我介紹，收錄五首歌由四位成員分別負責詞曲創作，展現她們身為全創作樂團的企圖與實力。

Faulieu將於9月14日來台開唱。（雅慕斯娛樂提供）

出道僅兩年，她們在社群上粉絲不少，其中不乏有來自台灣的歌迷，成員透露來自台灣的訊息數量是所有海外地區中最多的，還有人傳訊說，「因為Kaho才開始彈吉他」，讓她們對於這次演出充滿期待。

吉他手Kaho提到，能從遙遠的地方收到這樣的回饋，讓她感到不可思議，「我真的很開心，也深刻體會到社群媒體的力量。這次能在台灣舉辦我們人生中第一次的海外公演，真的非常感謝，也很期待與大家見面。」她也笑說，雖然過去是隔著螢幕互動，這次終於能面對面演奏給台灣觀眾聽，對她來說別具意義。此外透露以前曾和家人一起來台旅行，當時創造了美好的回憶，表示能在這裡開唱感到非常幸福，也很期待品嚐美食，她還說「歡迎大家推薦好吃的店！我個人很想吃滷肉飯（笑）。」

由於這次台北公演是Faulieu.第一次海外演出，同時也是巡演最終場，對於首度站上海外舞台，Mimori說自己從以前就有個夢想，就是能向全世界傳遞音樂。這次的台北公演就是踏出第一步，「我真的很興奮。來自台灣的留言很多，能親自將音樂帶到當地，是我非常珍惜的機會，希望這次可以成為開啟下一個舞台的契機。」即將登台演出的她們難掩興奮心情，Canaco表示：「音樂能超越語言傳達心意，這次要用現場演出親口向台灣觀眾道謝！」Ayano也補充：「巡演最終場就是海外演出，這個決定很需要勇氣，想讓所有來自台灣與日本的觀眾都能享受其中。」

Faulieu.將於9月14日（日）在台北Corner House角落文創展演空間舉行，票價為一般票2200元、VIP票3400元等兩種，VIP福利可獲得單獨合照、親簽生寫真套組、專屬吊牌，已在遠大售票系統熱賣中，更多詳情可洽主辦單位雅慕斯娛樂官方社群專頁。

