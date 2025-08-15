奎丁解除封印 辣露超兇事業線濕身照曝光

網紅奎丁大秀泳裝美照。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅奎丁喜歡在社群記錄生活，先前她到泰國旅遊，把不敢在台北穿的衣服都穿上，渾圓南半球也大方見客。今（15）日她又分享了一系列泳裝照，雖然是連身泳裝，濕身之後卻巧妙勾勒出窈窕曲線。

奎丁的比基尼胸前開深V，超級性感。（翻攝自IG）

奎丁開玩笑說：「救生員可能在想：小姐，所以是有要游嗎？」只見她在泳池旁以各種姿勢擺拍，淺灰色的細肩帶連身泳裝緊貼著她的身驅，凹凸有致的身材一覽無遺，更顯出她身材比例完美，細若蜂腰加上蜜桃翹臀，讓人心裡小鹿亂撞。

奎丁手撐著下巴露出一雙雪白長腿。（翻攝自IG）

除此之外，這件泳衣還藏著讓人噴鼻血的心機，雖然不像比基尼那樣大方露出身材，但胸前大開的深V卻可見到雪白的傲人雙峰還有深深的溝壑。

照片曝光後留言區暴動，紛紛讚美奎丁超辣，更覺得這身泳裝比穿比基尼更性感。

奎丁辣照讓網友紛紛大讚：水啦！（翻攝自IG）

