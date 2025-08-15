晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

奎丁解除封印 辣露超兇事業線濕身照曝光

網紅奎丁大秀泳裝美照。（翻攝自IG）網紅奎丁大秀泳裝美照。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅奎丁喜歡在社群記錄生活，先前她到泰國旅遊，把不敢在台北穿的衣服都穿上，渾圓南半球也大方見客。今（15）日她又分享了一系列泳裝照，雖然是連身泳裝，濕身之後卻巧妙勾勒出窈窕曲線。

奎丁的比基尼胸前開深V，超級性感。（翻攝自IG）奎丁的比基尼胸前開深V，超級性感。（翻攝自IG）

奎丁開玩笑說：「救生員可能在想：小姐，所以是有要游嗎？」只見她在泳池旁以各種姿勢擺拍，淺灰色的細肩帶連身泳裝緊貼著她的身驅，凹凸有致的身材一覽無遺，更顯出她身材比例完美，細若蜂腰加上蜜桃翹臀，讓人心裡小鹿亂撞。

奎丁手撐著下巴露出一雙雪白長腿。（翻攝自IG）奎丁手撐著下巴露出一雙雪白長腿。（翻攝自IG）

除此之外，這件泳衣還藏著讓人噴鼻血的心機，雖然不像比基尼那樣大方露出身材，但胸前大開的深V卻可見到雪白的傲人雙峰還有深深的溝壑。

照片曝光後留言區暴動，紛紛讚美奎丁超辣，更覺得這身泳裝比穿比基尼更性感。

奎丁辣照讓網友紛紛大讚：水啦！（翻攝自IG）奎丁辣照讓網友紛紛大讚：水啦！（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中