晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

徐懷鈺力挺的「帥學長」遭爆料 竟是話少又自我感覺良好的怪人

〔記者陽昕翰／台北報導〕U:NUS的團長高胥崴祭出處男秀挑戰舞台劇，出演全新華語音樂劇《九月啊九月》，飾演熱舞社的「帥學長」，粉絲不僅買票力挺，更準備豪華食物應援全劇組，讓他感動直說：「原本擔心走上不同道路後大家不再支持，但我錯了！他們永遠是我最大的後盾。」

高胥崴接下舞台劇的挑戰，並於8月8日首演。（大慕可可提供）高胥崴接下舞台劇的挑戰，並於8月8日首演。（大慕可可提供）

首演當晚除了身邊的團員、師姐米非及粉絲到場應援，師姐徐懷鈺也送花，給了高胥崴滿滿的力量，他表示：「原本沒有想太多就邀請大家，直到演出結束看見每一位，才真正感受到前所未有的感動！」在劇中高胥崴飾演的「帥學長」，是話少又自我感覺良好的怪人，與他螢幕前的形象截然不同。

高胥崴為應付劇中高強度的舞蹈動作，已備好體力與保健措施。（大慕可可提供）高胥崴為應付劇中高強度的舞蹈動作，已備好體力與保健措施。（大慕可可提供）

高胥崴透露，角色台詞不多，他必須以肢體語言傳遞情緒，「這個角色覺得全世界都喜歡他，但其實只有熱舞社的人崇拜他而已！」首次接觸舞台劇的他坦言對劇場陌生，但秉持學習精神勇於挑戰，「只要能進步，我就會踏出第一步！」《九月啊九月》探討友情、愛情、創傷與和解，描繪團體面對裂痕與遺憾的過程。身為音樂團體出身的高胥崴感觸深刻：「團體一定會有悲歡離合，沒有標準答案，隨著年紀成長，想法也會改變。」《九月啊九月》台北場將演出至8月17日，月底與9月中分別於台中、高雄演出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中