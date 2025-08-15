徐懷鈺力挺的「帥學長」遭爆料 竟是話少又自我感覺良好的怪人

〔記者陽昕翰／台北報導〕U:NUS的團長高胥崴祭出處男秀挑戰舞台劇，出演全新華語音樂劇《九月啊九月》，飾演熱舞社的「帥學長」，粉絲不僅買票力挺，更準備豪華食物應援全劇組，讓他感動直說：「原本擔心走上不同道路後大家不再支持，但我錯了！他們永遠是我最大的後盾。」

高胥崴接下舞台劇的挑戰，並於8月8日首演。（大慕可可提供）

首演當晚除了身邊的團員、師姐米非及粉絲到場應援，師姐徐懷鈺也送花，給了高胥崴滿滿的力量，他表示：「原本沒有想太多就邀請大家，直到演出結束看見每一位，才真正感受到前所未有的感動！」在劇中高胥崴飾演的「帥學長」，是話少又自我感覺良好的怪人，與他螢幕前的形象截然不同。

高胥崴為應付劇中高強度的舞蹈動作，已備好體力與保健措施。（大慕可可提供）

高胥崴透露，角色台詞不多，他必須以肢體語言傳遞情緒，「這個角色覺得全世界都喜歡他，但其實只有熱舞社的人崇拜他而已！」首次接觸舞台劇的他坦言對劇場陌生，但秉持學習精神勇於挑戰，「只要能進步，我就會踏出第一步！」《九月啊九月》探討友情、愛情、創傷與和解，描繪團體面對裂痕與遺憾的過程。身為音樂團體出身的高胥崴感觸深刻：「團體一定會有悲歡離合，沒有標準答案，隨著年紀成長，想法也會改變。」《九月啊九月》台北場將演出至8月17日，月底與9月中分別於台中、高雄演出。

