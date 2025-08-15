黛安娜王妃期望變失望 威廉、哈利未遵母願

（左起）黛安娜王妃、哈利王子、威廉王子、查爾斯國王。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國黛安娜王妃（Princess Diana）是許多人心目中永遠的女神，近日與黛妃熟識的傳記作家透露，她生前多次強調之所以生兩個孩子是有原因的，她希望兄弟倆人能互幫互助，倘若威廉未來孤獨承擔國王責任，哈利能成為哥哥最強大的支柱。沒想到，如今兄弟兩人卻反目成仇。

黛妃的一生很短，36歲就過世的她，對威廉和哈利的兄弟情充滿期望，她希望兩人友好互愛。黛妃知道威廉和哈利背負著別人難以理解的王室身分與壓力，因此不希望兩人間存在矛盾。沒想到威廉與哈利一起面對了父母離異、母親過世的悲劇，28年後，兄弟卻漸行漸遠。

黛安娜王妃（後）一直希望威廉（中）、哈利兄弟倆人能夠互相支持。（美聯社）

黛妃過世時，威廉15歲、哈利12歲，都還是青少年，如今威廉仍在英國王室，與凱特王妃（Kate Middleton）及3名子女肩負著王室職責；哈利卻與妻子梅根（Meghan Markle）脫離王室，移居美國加州，兄弟兩人不但決裂，近年更是幾乎毫無互動。

2020年哈利與梅根宣布退出王室職務，等於將王室的裂痕攤在陽光下，哈利曾多次表達想與王室修復關係，威廉這頭卻再也回不去了。威廉一次次不回應哈利，主要原因還是有些話說出口之後，就造成裂痕，無法癒合。

目前威廉（左）和哈利唯一一件相同之處就是延續黛妃關注公益的精神。（法新社）

目前威廉和哈利共同的信念就是「延續黛妃精神」，威廉關注遊民無家，積極推動公益計畫；哈利則致力於幫助受愛滋病影響的非洲青年，可惜的是，近期哈利因與慈善機構主席意見不合，目前已退出，但他表示會以其他方式持續投入相關工作。

