台灣樂團進軍韓國 當代電影大師期待落日飛車發現「這」超大

「當代電影大師」受邀到韓國參加音樂節。（Incheon Pentaport Rock Festival 2025提供）

〔記者陽昕翰、實習記者譚曉曼／台北報導〕台灣樂團「當代電影大師」受邀至赴韓演出，力挺「2025 GMA金曲國際音樂節」今年與「仁川PENTAPORT搖滾音樂節2025」的交流合作，展現台灣音樂多元且具有實驗精神的創作魅力。

已參與多場海內外音樂節演出的「當代電影大師」坦言，這是他們至今參加過規模最大的音樂節，團員們笑說：「後台超大、休息室也很舒服。」此次，他們精心準備10首不同曲風的作品，滿懷期待地說：「我們想帶給大家一些沒聽過的聲音，還有不太一樣的節奏。」

請繼續往下閱讀...

本次音樂節共匯聚51組音樂人輪番登台，見到來自世界各地的優秀音樂人，「當代音樂大師」表示，最期待可以一睹Pulp、BECK以及HYUKOH與落日飛車共演等精彩演出。

結束韓國演出後，「當代電影大師」橫跨北、中、南的巡演也正式展開，他們搶先預告：「希望這次的巡演可以離觀眾更靠近一點，讓我們在表演上也能更自在。」

