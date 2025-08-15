「真人索隆」新田真劍佑顏值高 松本潤被迷倒：真是張漂亮的臉

松本潤在《第19號病歷表》飾演綜合診療醫師德重晃，不過他的顏值絕對不輸新田真劍佑。（Hami Video提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本天團「嵐」松本潤主演的日劇《第19號病歷表》登上夏季日劇收視冠軍，播出後維持兩位數的高收視，他在劇中收起偶像光環，細膩詮釋純樸的綜合診療醫師，演技備受肯定。

松本潤在《第19號病歷表》中透過溫柔的問診和細膩的觀察，判斷病人病徵。（Hami Video提供）

松本潤提到這次最大的挑戰，除了向醫師取經，深入了解綜合診療的實務細節到與患者的互動方式，還必須刻意放慢語速、壓抑急性子的習慣，談到角色帶來的改變，他直言：「德重（主角名）的節奏已經融入我的身體，現在能很自然地活在他的人生裡。」

請繼續往下閱讀...

《第19號病歷表》新田真劍佑（左）飾演的醫師和松本潤診斷方針上偶有分歧。（Hami Video提供）

此次許多實力派演員合作，松本潤也細膩觀察對手戲演員的狀態，笑言與「真人索隆」新田真劍佑對戲時的空白時間，會不小心冒出想法：「真是張漂亮的臉啊！」他還特別稱讚小芝風花的明眸：「她的眼白非常乾淨漂亮，很少有人有那麼美的眼白。」他表示身為主演在片場必須以「對話」凝聚團隊，不僅與對手演員交流，更會拉近旁的人一起討論，讓每個人都能參與作品創作。

松本潤（右）在《第19號病歷表》中飾演綜合診療醫師，以溫暖耐心引導小芝風花飾演的後輩，兩人在診療現場逐漸培養出默契。（Hami Video提供）

松本潤相信對話能帶來新的刺激與啟發，即使是老朋友，也會主動關心對方，「最近在迷什麼？」、「什麼讓你快樂或困擾？」，「這能刺激自己，得到平常生活接觸不到的資訊與情感。」談到與人傾訴的互動方式，松本笑說自己是急性子，過去總想立刻幫人解決問題，如今則學會先傾聽、接住情緒，再視情況提供建議，「有時對方真正需要的只是被聽見。」松本潤主演《第19號病歷表》每週二於Hami Video更新。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法