楊千霈復工 邊打點滴邊化妝最新病況曝光

女星楊千霈日前接受扁桃腺摘除手術，沒想到術後因為體質關係止血不易，導致反覆發炎。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星楊千霈日前接受扁桃腺摘除手術，沒想到術後因為體質關係止血不易，導致反覆發炎，同時喪失味覺與嗅覺。楊千霈更透露自己很崩潰一件事就是血塊曾經堵住她的呼吸，讓她感到強烈的窒息恐懼感。楊千霈昨（14）也露面分享近況。

楊千霈一邊化妝一邊打營養點滴。（翻攝自IG）

楊千霈發布一段影片，畫面中楊千霈吊著點滴化妝、梳理頭髮，同步搭配文字敘述自己最新病況。楊千霈說，為了認真休息養好身體，她趁著零散時間打營養點滴，更喊話「一切會漸入佳境，越來越好的」。

從上次透露自己健康狀況後，楊千霈覺得自己有比較好，可以慢慢進食，吃一些軟嫩的蛋白質，例如魚肉。由於身體缺乏維生素，雖然聲音仍不順暢，需要重新適應新的發音位置，楊千霈仍不斷強調自己明顯感覺到正在進步中。

楊千霈感覺自己的身體狀況漸入佳境。（翻攝自IG）

楊千霈表示「大家不用擔心，一切很好」，她先前近2週沒有開口說話，但她很感謝外界的鼓勵，尤其是爸爸成為她最堅強的後盾，還在她身體不舒服的期間幫忙照顧2個女兒，她才能專心養病。有了這次經驗，她感受到全家的愛，並意識到健康重要性。

