林逸欣婚禮小物太搶手 林爸爸診所定「1規則」最新上架時間曝

林逸欣（右）從小就備受父親寵愛。（欣宇宙音樂提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕林逸欣與科技業老公陳孟強「Tony」因疫情延後婚宴，直到本月初才補辦盛大儀式。婚禮上播放的13分鐘成長影片溫馨又幽默，上傳社群後瀏覽量飆破700萬次。婚禮小物也意外成為話題焦點。

這份爆紅的「婚禮小物」正是林爸爸在台南診所販售的薰衣草、香茅精油膏。影片曝光後，民眾紛紛湧到診所排隊搶購，無法到場的人更在社群留言「跪求代購」。熱潮之下，商品一度上架即秒殺，讓不少網友哀嘆「猶豫幾秒就沒了」。

請繼續往下閱讀...

林逸欣父親診所的薰衣草精油膏因作為婚禮小物而爆紅。（翻攝自臉書）

臉書粉專《林春銘醫師神經醫學網》今（15）日公布好消息，宣布精油膏將於8月21日中午12點再度販售。為了讓更多人買到，不論線上或現場皆採「一人限購100瓶」規定，現場購買需排隊，線上則採掛號寄送，不開放預訂自取。

林逸欣父親診所的薰衣草精油膏最新上架時間曝光。（翻攝自臉書）

短短一場婚禮，意外帶動診所與精油膏的名氣，被網友封為「最強婚禮小物」。至於銷售數量，林逸欣的哥哥則低調表示：「不方便透露。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法