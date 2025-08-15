晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吉澤亮成為100億男！《國寶》殺進日本影史真人電影第四

橫濱流星在《國寶》中飾演大垣俊介。（傳影互動提供）橫濱流星在《國寶》中飾演大垣俊介。（傳影互動提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由吉澤亮、橫濱流星主演的日本電影《國寶》票房正式衝破百億日幣，這也是暌違22年再次有真人電影突破百億票房，現已榮登日本影史真人電影第四名，成為2025年動畫以外最賣座的日本電影，台灣預計在秋天上映。

《國寶》講述日本歌舞伎之美。（傳影互動提供）《國寶》講述日本歌舞伎之美。（傳影互動提供）

《國寶》描繪日本歌舞伎文化的壯闊史詩，動人心魄的故事刻畫人性深處的孤獨與掙扎，在上映第三週便強勢奪下週末票房冠軍，並持續穩居榜首。該片匯集跨世代豪華演員陣容，由日本奧斯卡獎最佳男主角橫濱流星、 《王者天下》吉澤亮領銜主演，同時集結奧斯卡最佳男配角渡邊謙、《怪物》人氣新星黑川想矢、《多謝款待》高畑充希，以及《舞伎家的料理人》森七菜等實力派演員，獲得觀眾的熱烈迴響。

吉澤亮飾演喜久雄在《國寶》中飾演喜久雄。（傳影互動提供）吉澤亮飾演喜久雄在《國寶》中飾演喜久雄。（傳影互動提供）

自今年5月於坎城影展首映以來，《國寶》陸續亮相上海國際電影節，將在多倫多電影節北美首映。導演李相日曾以《惡人》榮獲日本電影金像獎最佳導演，並以《怒》入選多倫多國際電影節。他透露，在坎城首映前，一度擔心觀眾是否能接受這段鮮為人知的歌舞伎故事，然而現場的熱烈回應證明，電影的核心理念已深深撼動人心。他表示：「我最想傳達的，是歌舞伎的美以及演員的壯烈人生，而這一切已傳遞到觀眾內心。」

吉澤亮（左）、橫濱流星在《國寶》中有精彩對手戲。（傳影互動提供）吉澤亮（左）、橫濱流星在《國寶》中有精彩對手戲。（傳影互動提供）

《國寶》改編自榮獲芥川龍之介獎的作家吉田修一生涯代表作。講述出身黑道家庭、擁有盛世美顏的喜久雄（吉澤亮 飾），在失去父親後，被歌舞伎名門花井半二郎（渡邊謙 飾）收留，意外踏入歌舞伎的世界。天賦異稟的喜久雄與花井家繼承人俊介（橫濱流星 飾）成為好友，成長經歷與才能都不同的兩人互相競爭成長，將青春奉獻給舞台。血統與才能、歡喜與絕望、信任與背叛，交織出壯烈人生。為了爬上歌舞伎的頂端，命運的抉擇與人生轉折讓他們兩人的未來走向截然不同的道路…

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中