吉澤亮成為100億男！《國寶》殺進日本影史真人電影第四

橫濱流星在《國寶》中飾演大垣俊介。（傳影互動提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由吉澤亮、橫濱流星主演的日本電影《國寶》票房正式衝破百億日幣，這也是暌違22年再次有真人電影突破百億票房，現已榮登日本影史真人電影第四名，成為2025年動畫以外最賣座的日本電影，台灣預計在秋天上映。

《國寶》講述日本歌舞伎之美。（傳影互動提供）

《國寶》描繪日本歌舞伎文化的壯闊史詩，動人心魄的故事刻畫人性深處的孤獨與掙扎，在上映第三週便強勢奪下週末票房冠軍，並持續穩居榜首。該片匯集跨世代豪華演員陣容，由日本奧斯卡獎最佳男主角橫濱流星、 《王者天下》吉澤亮領銜主演，同時集結奧斯卡最佳男配角渡邊謙、《怪物》人氣新星黑川想矢、《多謝款待》高畑充希，以及《舞伎家的料理人》森七菜等實力派演員，獲得觀眾的熱烈迴響。

吉澤亮飾演喜久雄在《國寶》中飾演喜久雄。（傳影互動提供）

自今年5月於坎城影展首映以來，《國寶》陸續亮相上海國際電影節，將在多倫多電影節北美首映。導演李相日曾以《惡人》榮獲日本電影金像獎最佳導演，並以《怒》入選多倫多國際電影節。他透露，在坎城首映前，一度擔心觀眾是否能接受這段鮮為人知的歌舞伎故事，然而現場的熱烈回應證明，電影的核心理念已深深撼動人心。他表示：「我最想傳達的，是歌舞伎的美以及演員的壯烈人生，而這一切已傳遞到觀眾內心。」

吉澤亮（左）、橫濱流星在《國寶》中有精彩對手戲。（傳影互動提供）

《國寶》改編自榮獲芥川龍之介獎的作家吉田修一生涯代表作。講述出身黑道家庭、擁有盛世美顏的喜久雄（吉澤亮 飾），在失去父親後，被歌舞伎名門花井半二郎（渡邊謙 飾）收留，意外踏入歌舞伎的世界。天賦異稟的喜久雄與花井家繼承人俊介（橫濱流星 飾）成為好友，成長經歷與才能都不同的兩人互相競爭成長，將青春奉獻給舞台。血統與才能、歡喜與絕望、信任與背叛，交織出壯烈人生。為了爬上歌舞伎的頂端，命運的抉擇與人生轉折讓他們兩人的未來走向截然不同的道路…

