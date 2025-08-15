隔7年再演台劇！何潤東三度搭檔《泡沫之夏》導演 不問角色就接拍

蔡振廷（左起）、張豐豪、趙崇喆、吳念軒、劉修甫、項婕如、鄭穎、鄭芯恩、陳彥佐今一起參加《夜半11點學校見》開鏡儀式。（三匠影視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕台灣與新加坡合作的影集《夜半11點學校見》上個月赴新加坡拍攝兩週，今在台北舉行開鏡儀式，總導演江豐宏率領劉修甫、項婕如、吳念軒、趙崇喆、張豐豪等主演一同拜拜祈福。睽違7年未在台灣演出的何潤東（Peter）也特別演出游泳隊教練一角，這是他與江導第三度合作。

何潤東近年在台灣作品以導演為主，上一次接演戲劇已是2018年的《翻牆的記憶》。這回應江豐宏邀約，他二話不說便答應，角色設定也交由江導決定。劇中，他飾演游泳校隊教練，為重要單元的核心人物，過去兩人曾合作《情定愛琴海》、《泡沫之夏》。

《夜半11點學校見》上月到新加坡出外景，張豐豪（左起）、趙崇喆、劉修甫、何潤東、蔡振廷、張玴睿在地標魚尾獅前拍照留念。（三匠影視提供）

拍攝現場，劉修甫與項婕如把握機會向何潤東取經。劉修甫形容：「Peter哥很陽光、幽默，就像真的教練一樣，分享很多拍戲經驗，還約大家去他家玩。」項婕如則笑說，兩人最常聊天的地方是導演身邊的monitor前，「Peter哥對導演與攝影很有興趣與想法，常常收工後還留在monitor旁看畫面、聊戲。」

吳念軒則是江豐宏最後一位定案的演員，角色貫穿全劇，與主要演員都有對手戲。開鏡現場他幫大家拍照、打光，宛如大哥般照顧後輩。他繼《翻牆的記憶》後再與何潤東、張豐豪合作十分開心，雖在新加坡時與何潤東擦肩而過，但很期待在台北對戲，「P哥是點子王，有很多很棒的意見，跟前輩一起拍戲很舒服，腦中已經浮現對戲畫面。」

劉修甫（左起）、項婕如、吳念軒拍《夜半11點學校見》建立好交情。（三匠影視提供）

除了何潤東外，男女主角由劉修甫、項婕如擔綱。為培養默契，劇組安排兩個月前置訓練，讓演員上了14堂表演課。劉修甫直呼「賺到了，學到好多，也讓彼此更熟悉。」項婕如也認為表演課幫助不少，「一開始我跟修修不認識，但課後默契很好，很多角色想法都一致。」劇中，劉修甫飾演游泳隊員，特地上游泳課，並花兩個月健身、補充高蛋白，雖體重未變，但身材更精實。

