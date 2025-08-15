日搞笑藝人齊藤慎二甩性侵 轉往新戰場發展

原搞笑團體「Jungle Pop」成員齊藤慎二，模仿「半澤直樹」角色。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本搞笑團體「Jungle Pop」前成員齊藤慎二，2024年被控在電視台外景巴士內性侵一名20多歲女藝人，東京地檢署以不同意性交、不同意猥褻罪起訴。事後齊藤慎二坦承犯案，並與吉本興業解約。現在他轉往TikTok發展，進行直播，吸引不少觀眾。

齊藤慎二發生性侵嫩妹事件事後，除了與吉本興業解除合約之外，也等同告別演藝圈。起初，他嘗試做年輪蛋糕生意，直到今年6月，他以「バームSAITOU」帳號開始進行直播，8月份吸引更多觀眾觀看他的直播。

請繼續往下閱讀...

齊藤慎二先前認了性侵嫩妹。（翻攝自X）

昨（14）晚齊藤慎二的直播甚至吸引了逾2千人同時在線觀賞，更有不少大方的觀眾刷禮物給他，算是重回舞台的新起點。過去，陷入困境或從雙人組合解散的喜劇演員大多會選擇YouTube頻道重新開始，近期轉往TikTok的人數日漸增多。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法